紐西蘭國會訪團晉見賴清德 提及衛星火箭發射器助台通訊

總統賴清德（前左）17日接見紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團。（中央社）

2025/04/17 15:18

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（17）日上午接見紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團，感謝紐西蘭政府從去年以來多次重申台海和平穩定的重要性。並表示，今年《台紐經濟合作協定》已全面實行，希望讓雙邊經濟和產業持續進步，共同因應世界變局的挑戰。首席團長史密斯議員表示，期待與台灣建立更緊密的關係，紐西蘭是第三大衛星火箭發射器出產國，未來也可能在通訊方面對台灣有所幫助。

賴清德首先指出，前年紐西蘭國會議員組成「跨黨派台灣友誼小組」，為深化台灣和紐西蘭關係創下重要里程碑。他表示，當前國際情勢變化非常快速，威權主義也持續集結、擴張，民主國家一定要積極合作，共同維護印太區域和平穩定與繁榮發展。我們衷心感謝從去年以來，紐西蘭政府多次重申台海和平穩定的重要性，他要代表台灣人民對這些聲援和支持表達誠摯感謝。

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總統指出，今年《台紐經濟合作協定》已經全面實行，希望台灣和紐西蘭一起開拓更多元的市場，不論是在智慧農業、食品製造、生技醫藥或是數位經濟、潔淨能源及原住民交流等領域，都能深化合作，讓雙邊經濟和產業能夠持續進步，共同因應世界變局的挑戰。

賴總統表示，台灣和紐西蘭共享民主、自由、人權普世價值，國會外交是民主國家傳統；期待未來，雙方國會交流和人員互訪越來越密切，發掘更多合作機會，讓台灣和紐西蘭民主夥伴關係更加深厚、穩固。

首席團長史密斯議員致詞時表示，台灣和紐西蘭之間確實共享許多價值。臺灣與紐西蘭都是貿易國家，仰賴進出口順利進行，這就是為什麼擁有航行自由如此重要，以及紐西蘭派遣海軍艦艇通過台灣海峽的原因，以強調這對我們及共同安全的重要性。

史密斯提到，我們期待與台灣建立更緊密的關係，並促進兩國之間的貿易。紐西蘭在地熱能源領域有許多可以提供台灣協助的地方。此外，紐西蘭是第三大衛星火箭發射器出產國，未來也可能在通訊方面對台灣有所幫助。當然還有其他產品，但紐西蘭也希望能獲得來自台灣的技術協助，並期盼未來台紐之間建立長久且繁榮的關係。

共同團長尤齊力議員致詞時表示，台灣與紐西蘭都是四面環海的島國，因此我們需要與全球各地志同道合的夥伴建立堅實的夥伴關係。紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」的成立，對於促進兩國國會之間穩定、安全且繁榮的關係，並持續深化雙邊關係至關重要。並提到感謝台灣駐紐西蘭代表歐江安大使及其團隊的努力，確保訪團行程圓滿順利，此行與許多政府官員、立法院代表及非營利組織成員進行交流，也很高興有機會參訪「烏來泰雅民族博物館」，讓他們更了解台灣原住民文化與紐西蘭原住民文化之間的深厚連結。

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