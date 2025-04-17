419凱道反共大會師！曹興誠：大罷免退一步即無死所

由反共網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動，將於週六下午在凱達格蘭大道登場，包括八炯、曹興誠董事長、丘衛邦將軍、洪三雄董事長、史書華醫師、鷹爸徐柏岳、閩南狼陳柏源、徐小花、皮筋兒等，17日一同舉行行前大會師記者會，呼籲呼籲全民一起守護台灣、拒絕統戰。 （記者劉信德攝）

2025/04/17 13:52

〔記者林哲遠／台北報導〕反共網紅八炯號召多個團體將於本週六凱道舉辦「拒絕統戰 守護台灣凱道大會師行動」，當天除了反共宣講外，全國罷免國民黨立委民團也會同步在現場擺攤收件。罷免藍委徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠今日出席會前記者會高喊，這場保護台灣主權、自由民主的背水一戰，退一步即無死所，呼籲大家站出來參與活動、簽署第二連署。

曹興誠、前國防部計畫處長丘衛邦、國票證券前董事長洪三雄、曾擔任飛官的「台灣鷹爸」徐柏岳、台灣北社副社長羅浚晅、反共網紅八炯、史書華醫師、閩南狼陳柏源、網紅女神下午茶、徐小花、皮筋兒等人今日共同出席行前記者會。

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曹興誠致詞時指出，大罷免進行到今天，二階連署不斷在達標，雖然離完全達標還有點距離，但大家都在努力會讓大家看到好成績。這次大罷免最了不起是「志工」，很多是女性不辭勞苦、不分晝夜地用生命搜集連署書，在過程中更受到霸凌、咒罵；國民黨支持者卻多次以謾罵、恐嚇、生命威脅來對待包括自己、前立委陳柏惟、八炯、閩南狼等人。

「這場罷免不僅是驅逐國會中賣台中共走狗，也是一場理性對非理性的對決、和平VS.暴力、善良VS.邪惡的對決。」曹興誠強調，要特別感謝所有志工們，有他們的努力，才能扭轉國家走向香港化的厄運，讓台灣的主權可以得到保護、民主自由得以維持。

洪三雄提到，據報載，近6年內國內發生92件共諜案被破獲，嚴重的是立法院裡還有不肖的藍白立委公然在做出賣國家的行為，也正因如此才有罷免行動如火如荼地展開；賴總統已宣布中共就是我國境外敵對勢力，但中共就是敵國。

為了我國安全，必須要重新檢修國安11法、反滲透法、兩岸人民條例等，洪三雄認為，接下來更應擴大國安法庭，徵召真正具有國家意識的法官、檢察官，能迅速、精細來懲治所有危害國家安全的案件；既然中共是敵國，那就再也沒有兩岸問題，因此也堅決主張廢除兩岸人民條例、港澳條例，希望能藉由罷免行動，在未來推動上述保護國安的法案。

退將丘衛邦也說，中華民國已面臨最危險時刻，因為在立法院內有一批賣台、舔共立委，他們利用人數毫無經過正當立法程序，將行政院所有福國利民的預算給刪除，導致政府無法做事，更嚴重的是將捍衛國家的潛艦、對抗中共犯台的攻擊機預算凍結，已是達到喪心病狂地步，所以一定要用大罷免將舔共、製造國家混亂的危險立委全部罷除。

「台灣鷹爸」徐柏岳提及，不管罷免通過與否，中共一定會攻台，若這次罷免沒過，中共同路人會敞開大門讓他們出來清洗；若過了後他們則不敢越雷池一步。針對近日國民黨員納粹事件，他有感而發，自己曾到訪三次以色列的大屠殺博物館，門口的雕像寫著「可以原諒，不能忘記」。

徐柏岳認為，大屠殺不單只是種族滅絕，德國納粹在戰爭末期時已經沒有任何戰力，因此在猶太人身上清洗金銀珠寶、美金黃金與鑽石，讓德國再打兩年的仗；以此為例，萬一中國沒辦法再堅持，會從台灣民眾身上掠奪，再讓其政權再度延續，而台灣就是中國的清洗對象。

「台灣人民的最小損失，就是讓國軍為台灣而戰！」徐柏岳重申，反共是為了保家護國，以色列猶太人曾說，他們是仙人掌「外刺內多汁」，對外有強韌的刺保護自己、對內有豐富文化底蘊，「這次我們不是太陽花、野百合，這次的反共，我們就是強而有力的仙人掌、平安樹。」

聯電創辦人曹興誠。（記者劉信德攝）

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