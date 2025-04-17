彰議會秘書長換人！林裕修退休轉當《這堂必修》主持人

因想法多、作法創新而被冠上「點子王」的彰化縣議會秘書長林裕修，退休後將化身Podcast節目《這堂必修》的主持人。（圖林裕修提供）

2025/04/17 14:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕因想法多、作法創新而被冠上「點子王」的彰化縣議會秘書長林裕修，將於4月30日退休，為其40年多的公職生涯畫下句點，其懸缺將由議事組主任陳三民接任。退休後的他同時獲聘為議政顧問，亦計畫跟上年輕人追逐的數位媒體風潮，將投入網路世界經營Podcast節目《這堂必修》，擔任主持人，分享自己的人生經驗與故事。

林裕修從竹山鎮公所起家，歷經南投縣政府、玉山國家公園、彰化縣政府等單位，近年則在彰化縣議會服務長達6年3個月，他說，從無知少年走到花甲之年，也該放慢腳步，開始做自己想做的事了。未來，他希望透過聲音分享，讓更多人從中獲得啟發與共鳴。

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回顧40多年的公職生涯，林裕修經歷過921大地震、韋恩、納莉等重大災害的應變工作，當兵時還曾遠赴南非敦睦，甚至參與過漢光3號演習（今年已到漢光41號了）。

他說，人生很精彩，不該在退休時畫下休止符，「希望退休只是休息再起的起點，不是終點，咱們江湖再見！」語氣充滿熱忱與期待，更多了他喜歡求新求變的思維，華麗離開公務員的行業，為自己的第二人生揭開新序幕。

彰化縣議會秘書長林裕修即將退休，退休後的他同時獲聘為議政顧問。（圖林裕修提供）

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