自曝過去就常收到威脅 沈伯洋：家人被威脅是第一次

民進黨立委沈伯洋今晨發文表示收到「死亡威脅信」，有不明人士揚言要對其妻兒不利。（資料照）

2025/04/17 13:30

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民進黨團總召柯建銘、黨團幹事長吳思瑤，以及立委沈伯洋，近期相繼收到死亡威脅的恐嚇信，立委沈伯洋今晨發文表示收到「死亡威脅信」，有不明人士揚言要對其妻兒不利。中午他於臉書再發文透露，過去就常常遇到這類事情，只是不會每次都拿出來說，但這次有個不尋常的訊號，那就是這次是第一次家人也被威脅。

沈伯洋於臉書發文指出，關於威脅他雖然早就報警了，媒體也有信件了，但仍然看到一堆留言在懷疑真實性，讓他直呼「看起來是瞧不起台灣的警察和媒體」？

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沈伯洋也指出，其實他報警過很多次，因為過去就常常遇到這一類的事情，但不會每一次都拿出來講。而今天拿出來講最主要的原因是因為，這是第一次家人被威脅，這件事對他來說是一個不尋常的訊號。

沈伯洋也批評，國民黨繼續抹黑罷免團體，像牛煦庭這種立委真的非常可惡，因為若是按照牛煦庭的邏輯，「各位只要有用健保，你們都不能夠批評國民黨，因為你們有受過政府『幫助』」。這樣的情況也讓他直呼「惡劣至極」。

針對花蓮近期傳出罷免連署書混入錯誤的格式，沈伯洋也說明自己有在幫忙追查，同時也拜託外界不要獵巫。他也強調目前只要知道錯誤的連署書是長什麼樣子即可。不要中了敵人的計。

沈伯洋在文末也提到，雖然他在質詢時問了很多軍中的共諜案，但他也強調，不管是什麼政治立場，軍中絕大部分的人是要保護這個國家的，雖然的確有少數人的問題，但請大家還是不要去攻擊現役軍人，尤其是在事情沒有證據的時候。

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