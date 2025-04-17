宋建樑嗆一堆人舔共都沒事！ 李忠憲：揭露國民黨雙標與道德破產

成功大學電機系教授李忠憲。（資料照）

2025/04/17 14:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨青年軍、罷免綠委李坤城領銜人宋建樑15日晚間針對連署造假案，赴新北地檢署應訊時，戴著「卐」字臂章出現在媒體鏡頭前，引發外界撻伐，國民黨緊急發聲切割。16日宋建樑受訪時被問到是否會擔心被國民黨處分甚至開除，竟嗆「一堆人舔共舔成那樣都沒被開除了！憑什麼開除我？」對此，成功大學教授李忠憲表示，這一句，簡直像是黨內互打的自白式告解，替全民揭露國民黨的雙標與道德破產。

李忠憲在臉書PO文表示，「憑什麼開除我？國民黨一堆人舔共舔成那樣都沒被開除了！」這一句，簡直像是黨內互打的自白式告解。不是自爆，而是替全民揭露國民黨的雙標與道德破產，這個政黨現在的狀態是什麼？納粹符號和共產黨話術可以共存，只要有人就都能接受。精神分裂嗎？不，他們比任何人都務實，只是那個「務實」的定義，早就從「務實理性」變成了「務實舔共、靈活變臉」。

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李忠憲指出，這些人之所以能橫行無阻，是因為他們早就看穿了他們的選民的容忍極限——藍白支持者的選擇性失明，罷免在世界多數民主國家相對罕見，因為選民應該對自己選出的人負責，除非犯下重大貪污或違憲行為，否則不應輕易動用罷免，政治人物一般的可預測性和人格也可以在任期之中維持。

李忠憲續指，而台灣不是，看馬英九選舉的時候說台灣的命運由全體台灣人來決定，像這麼重大的宣示，對馬英九個人來講，就是一個謊言，他根本希望台灣無條件被中國併吞，而且行動暴露無遺，台灣的罷免制度，彷彿是為了這些沒有核心價值、變臉如翻書的政治人物量身打造的保險機制。很難想像有主體性的個人或政黨，會這樣全部被中國共產黨收買。

李忠憲分析，競選時捧著民主招牌站街頭，選上後高舉紅旗赴中朝聖。面對這種人格分裂的演員式政客，台灣人民只剩罷免可以挽救自己，這樣的政治文化，簡直就像國民黨現在的縮影：一個裝得下納粹與共產的政黨，一群講得出自由民主、幹得出極權統一的人。

李忠憲直言，國民黨這樣的政黨裡，真正的錯誤不是舔共，也不是崇拜納粹；真正的錯誤是你沒站在權力那一邊，沒舔對對象，所以，國民黨想要開除宋建樑，不是因為他太極端，而是因為他太不會掩飾。這樣的黨，不倒，天理難容。

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