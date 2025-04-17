藍控罷傅領銜人領政府補助 陳培瑜痛批惡意抹黑、自打嘴巴

立法院民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

2025/04/17 13:17

〔記者謝君臨／台北報導〕對於國民黨指控花蓮罷團領銜人李美玲利用社區觀光發展協會名義，申請2筆共900多萬元的補助。立法院民進黨團書記長陳培瑜批評，國民黨立委牛煦庭上藍營節目烏龍爆料，說花蓮罷團領銜人李美玲透過發展協會拿中央補助「跟民進黨要飯」，「我必須說，這完全是在惡意抹黑政府補助，而且自打嘴巴。」

陳培瑜表示，花蓮罷團領銜人李美玲早在數年前就卸任2個協會的理事長。反倒是國民黨立委傅崐萁服務處主任陳威誠，就是牛煦庭爆料的「鳳林鎮觀光旅遊發展協會」發起人，且持續擔任常務理事至今。「照牛煦庭的邏輯，難道傅崐萁的主任也向民進黨要飯嗎？」

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她指出，以牛煦庭舉的客委會為例，光去年就補助近900個組織，其中台中市府拿超過4000萬、花蓮縣府拿超過800萬、光復鄉公所拿1940萬，都是藍營執政單位，且也有許多藍營友好的民間組織拿到補助，難道他們都是綠營側翼？花蓮縣府每年拿中央那麼多錢，也是向民進黨要飯？也是罷免傅崐萁的成員？

陳培瑜說，花蓮縣府在前縣長傅崐萁與現任縣長徐榛蔚任內，每年花費將近上億元補助宗教團體，縣府原本規定補助每案上限2萬元，結果9成案子都超過，平均30到50萬，因而被監察院糾正。但縣府竟然直接修改規定，讓補助上限飆到50萬。「這根本不是制度，而是拿公帑搞選舉、綁樁養票的工具」。

陳培瑜也說，花蓮縣府前副秘書長謝公秉也在2018年被監院彈劾。因為2017、2018年間，縣府以「素材蒐集」為名，編列逾546萬公帑，與15位在地記者私下議價簽約，收集輿情、撰稿、拍攝，讓媒體變成政府的傳聲筒。更誇張的是，談話錄音中還提及「只有你知、我知、處長知」，透露這一切並非不知法令，而是有計劃地繞過監督、收編輿論。

「請傅崐萁與國民黨痛定思痛，停止抹黑。」陳培瑜強調，大罷免不是政黨之爭，而是花蓮人的覺醒。歷經傅氏王朝20多年的迂腐統治，花蓮人早已民心思變，甚至許多藍營人士也跳出來反對傅崐萁。「最後，要請大家趕快去重簽罷傅二階連署！」

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