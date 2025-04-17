指罷傅領銜人左手拿百萬補助、右手搞罷免 國民黨團要求檢調動起來

國民黨立委謝龍介（左起）、翁曉玲、林倩綺。（記者王藝菘攝）

2025/04/17 12:20

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〔記者林哲遠／台北報導〕有網路節目昨指稱，罷免國民黨立委傅崐萁領銜人李美玲擔任2個花蓮社區發展協會的負責人，而該協會近年獲得政府補助高達951.4萬元。國民黨團今日召開記者會痛批，左手拿補助、右手搞罷免，這樣的政治操作難道不是官方資源協助清算異己的具體展現？呼籲檢調介入調查。

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網路節目昨指控，花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會、鳳林鎮觀光旅遊發展協會，近幾年獲得民進黨政府相關部會的標案及獎補助，前者300.4萬元，後者651萬元，兩協會加總高達951.4萬元，而這兩個協會負責人，恰好為罷免傅崐萁的領銜人李美玲。

對此，國民黨立委謝龍介指出，拿國家資源豢養網軍、側翼非常不可思議，28年前他當里長，但從沒看過一個村里社區發展協會一次可以拿到300多萬、600多萬的補助，還能「華麗轉身」成為罷免團體；這實在是有夠惡質，比貪汙跟官商勾結更惡劣。

藍委林倩綺續指，在民進黨長年執政下，「政府補助」早已變質為政治工具，而所謂「公民運動」，如今竟成為另一種掛羊頭賣狗肉的利益輸送平台。花蓮罷免案再一次揭露民進黨豢養側翼、操弄輿論的真相，讓人民看清楚「罷免運動」背後不只是民意，更可能是一門好生意。

罷免傅崐萁委員的領銜人李美玲，近年所屬的兩個社區及觀光協會，在民進黨政府的補助與採購名目下，竟累積拿到高達951萬元的政府資源。林倩綺質疑，左手拿補助、右手搞罷免，這樣的政治操作難道不是官方資源協助清算異己的具體展現？

林倩綺痛批，一個號稱「沒有政治色彩」的協會理事長，卻能拿到將近千萬的政府補助，並大張旗鼓辦晚會、辦活動、動員全台青年長途跋涉到花蓮聲援，甚至能在飯店大啖美食、享受表演，請問這樣的「公民行動」經費從哪裡來，這樣的資源使用，對得起所有認真投入公益卻連補助申請都困難的基層團體嗎？

當立法院在審查各部會預算時，民進黨團總是口口聲聲說這些預算是用來推動文化、協助地方。林倩綺直言，如今真相攤在陽光下，人民想問，這些補助案，真的是照專業審查，還是「綠色通關」，是為文化、為地方，還是為側翼、為選舉。

林倩綺呼籲，檢調應盡速介入調查這些補助案的審查過程與執行內容，也呼籲各部會停止成為民進黨政治側翼的提款機。民主制度的運作，不能建立在假中立、真動員的操弄上；人民納稅的每一塊錢，都不該變成選舉鬥爭的銀彈。

國民黨團副書記者翁曉玲則出示表格指稱，花蓮縣鳳林鎮觀光旅遊發展協會拿到的標案大多來自教育部青年發展署，其預算目的是要培育青年成為志工，卻沒有想到該觀光協會成為青年發展署長年補助的對象，金費更高達百萬。

翁曉玲質疑，在青年發展署的官網上面，看到112年度花蓮的青年志工中心，也就是由鳳林鎮觀光旅遊發展協會所承辦的業務，網頁上僅有2張照片，沒有其他記錄，也看不到其他發展成果，若是如此青年發展署的預算真的該刪。她強調，青年發展署有沒有圖利鳳林鎮觀光旅遊發展協會？檢調儘速調查。

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