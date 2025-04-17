罷免傅崐萁罷團連署格式有誤 八炯質疑內鬼混入

花蓮罷免傅崐萁團隊日前傳出混入錯誤格式連署書。圖為傅崐萁。（資料照）

2025/04/17 12:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮罷免傅崐萁團隊日前傳出混入錯誤格式連署書，導致罷團緊急呼籲重簽的行動。最近有民眾家裡收到信件，打開後發現裡面是空白連署書，但格式仍是錯誤的。網紅八炯今日受訪時表示，錯誤連署書可能是印刷導致，但也不排除有傅崐萁的內鬼在團隊內。

花蓮罷免傅崐萁連署本月10日傳出連署書格式錯誤問題，在地罷團緊急呼籲重簽。不過罷團還未正式寄送正確格式連署書，就有花蓮民眾開始收到信件，卻還是錯誤格式的連署書，罷傅領銜人李美玲16日報案盼釐清。當晚，有網友曝光疑似刻意寄送錯誤連署書的信件照片，從郵戳看出是從台北的郵局寄發，甚至有無郵戳的信件出現在花蓮民宅信箱，試圖擴大連署出包災情。

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根據《三立新聞》報導，八炯今日受訪表示，第二階段是罷免團隊自行發現格式錯誤，目前尚未送件，格式錯誤有可能是印刷所導致，但也不排除「是不是有傅崐萁的內鬼在我們罷團裡面，把唯一一張轉成PDF再轉成WORD，然後再去改動格式。」

對於國民黨花蓮黨部提告花蓮罷團偽造文書，八炯說，他也希望檢調可以介入去查一下有沒有內鬼，「就不要到時候抓到他是傅崐萁內鬼，到時候國民黨自爆就好玩了。」

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