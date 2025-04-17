照三餐報帳？ 四叉貓爆羅智強昔參選桃市長政治獻金這樣用

網紅四叉貓（劉宇）分享，羅智強在2022年宣布要參選桃園市長期間，幾乎將所有三餐都報進政治獻金開銷，密密麻麻的圖表也讓網友直呼「政治獻金用的像公司報帳一樣」、「每週吃一次大餐欸」。（圖擷自臉書）

2025/04/17 13:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委羅智強近日捲入政治獻金爭議，網紅四叉貓（劉宇）今晨貼出其政治獻金視覺化的圖片後，今中午也再度分享，羅智強在2022年宣布要參選桃園市長期間，幾乎將所有三餐都報進政治獻金開銷，密密麻麻的圖表也讓網友直呼「政治獻金用的像公司報帳一樣」、「每週吃一次大餐欸」。

四叉貓於臉書發文指出，羅智強於2022年4月6日宣布參選桃園市長，並於2022年6月6日宣布退選桃園市長，至於政治獻金專戶的開啟日則是在2022年5月5日。他表示這段時間羅智強幾乎把他的三餐花費都報進政治獻金開銷，根據這份清單也可以知道羅智強平常喜歡吃些什麼。

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透過四叉貓貼出的、密密麻麻的圖表可發現，自5月8日至23日，以及6月2日至6月30日（除了11日及28日），每天都有紀錄支出餐費的金額，幾乎是名符其實的「照三餐報帳」。

對此網友紛紛熱議「這人真的很會耶，政治獻金用的像公司報帳一樣」、「這樣可以喔？」、「遍佈整個餐飲業！」、「吃太好了，日走萬步是為了減肥吧」、「報稅都不能這樣報，原來政治獻金除了960110之外還可以這樣，難怪柯2028要再選一次」。也有一些網友笑稱「以後我長大也要選市長！」、「記得收完獻金要退選！」、「把這些整理好，可以出一本小強的美食導覽」。

也有一些網友提出質疑「小吃店吃了... 5555元」、「沒有一筆低於100的……那是民國111年欸」、「灶腳小館消費金額7770元」、「每週吃一次大餐欸」。針對網友詢問「怎麼拿得到？」，四叉貓也回應「監察院網站的公開資料，羅智強自己報上去的」。

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