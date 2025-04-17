共諜案頻傳 卓揆：兩週內研議強化公務員安全查核方案

民進黨政府近日頻傳共諜案，行政院長卓榮泰今（17）日在院會表示，現行涉及國家安全或者重大利益的公務人員需要辦理特殊查核，有必要重新加以檢視，請政委馬永成兩週內邀請相關單位研議強化方案。（資料照）

2025/04/17 11:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨政府近日頻頻爆發共諜案，行政院長卓榮泰今（17）日在院會表示，現行涉及國家安全或者重大利益的公務人員需要辦理特殊查核，有必要重新加以檢視，請政委馬永成兩週內邀請相關單位研議強化方案，所有公務員須要加強國安意識，堅守對國家的忠誠。

卓榮泰表示，面對日益嚴重的境外敵對勢力滲透，近期在政府積極偵辦下，破獲數起共諜案件，被滲透的機關多屬機敏單位，需要特別加以重視，凡涉案人員一律依法嚴懲，而政府更應全面強化國家安全機制。

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卓榮泰指出，依照「公務人員任用法」第4條，涉及國家安全或者重大利益的公務人員需要辦理特殊查核，然而相關制度及執行，現在有必要重新加以檢視，是否有執行不夠落實，亦或現行規範有需要因應情勢變化而加以精進之處，以有效防堵境外敵對勢力無所不用其極的滲透。

卓榮泰說，他相信絕大部分的公務人員都是奉公守法、為民服務，但是為了守護國家安全和民主自由的生活方式，政府必須要從制度面加強把關，更完善的制度也能對所有公務人員提供更有力的保障。卓揆請馬永成兩週內邀請相關單位研議強化方案，也請所有公務員須要加強國安意識，堅守對國家的忠誠。

行政院發言人李慧芝補充，目前查核是以職等職稱辦理，不是以接觸機密的方式辦理，這可能會是未來檢討方向。至於跟隨國安會秘書長吳釗燮多年的何仁傑涉共諜一案，人事總處人事長蘇俊榮說，任用時候有接受查核，但未來是不是要每年查核？這是未來可以精進的地方。

至於何仁傑8年期間只做過一次安全查核，修法會檢討全面加嚴？行政院政委林明昕說，並非不是加嚴，是制度上如何設計落實，如何讓辦法真正落實執行；若制度有缺陷，就要修辦法，還不夠的話才要修法。林強調，不是擴大打擊面，是落實現有機制，救濟管道、程序保障都是存在的。這也不是一個大的制度改革，而是在舊有制度下落實。

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