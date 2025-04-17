藍稱罷傅領銜人「拿近千萬補助」 張美慧揭抹黑幕後黑手

花蓮縣議員張美慧。（資料照）

2025/04/17 13:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委傅崐萁連署行動因日前有連署書格式錯誤，目前動員花蓮人積極重簽中，然國民黨已開始打烏賊戰。昨網路節目指稱，罷傅領銜人李美玲擔任地方兩個社團負責人，近年獲政府補助近千萬。對此民進黨花蓮縣議員張美慧表示，就是在操作查水表氛圍，意圖抹黑、分裂微光花蓮，要干擾罷傅行動。

張美慧在臉書PO文表示，藍營就是在操作查水表氛圍，意圖抹黑、分裂微光花蓮，要干擾罷傅行動，微光花蓮的領銜人李美玲，當年是花蓮反卜蜂自救會的重要成員，大家靠著在地公民力量成功擋下污染產業。我很敬佩努力為家鄉付出的每一位鄉親！

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張美慧指出，卜蜂花蓮買地設廠，被指的牽線者不就是戰天下的蘇意舜、劉有成嗎？兩人是誰，大家都知道，她要說，會提案爭取經費的社團比比皆是，李美玲早已是師資級的程度。我也曾請李美玲擔任授課講師，看社團經費補助，看的是經費補助是否有效運作？是否落實執行？是否具體幫助地方、幫助社區？是否協助到年輕人、長者等各族群？

張美慧直言，那看看花蓮縣政府是如何補助經費綁宮廟的？以及，社團的運作誰最知道？當然是幹部。核心幹部陳威誠為何要釋放此訊息，背後影武者是誰？幕後黑手是誰？天下皆知。

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