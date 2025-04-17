國民黨台北市黨部證實 黃呂錦茹被市調處帶走

國民黨台北市黨部證實，黨部主委黃呂錦茹被帶回市調處。（資料照）

2025/04/17 11:28

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書被檢舉造假，台北地檢署14日約談號稱「罷吳四騎士」等7名被告。今傳出北檢再度指揮台北市調查處啟動第二波搜索，並直奔位於北市中山區長春路上的國民黨台北市黨部，黨部主委黃呂錦茹也被帶回市調處。對此，國民黨台北市黨部證實消息。

檢調偵辦幽靈連署案件，繼日前搜索國民黨台南市黨部、新北市黨部後，今日搜索台北市黨部；國民黨北市黨部也證實，黃呂錦茹已被帶回市調處。

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今上午11時直擊國民黨台北市黨部，一樓鐵門深鎖，但二、三、四樓燈亮著。

國民黨北市黨部說明，檢調今晨7點多前往黃呂錦茹住家搜索、約談，再前往市黨部進行搜索，另還有有2位黨職幹部同樣被檢調約談。

國民黨台北市第四區中山、大同黨部17日被檢調搜索。（記者羅沛德攝）

國民黨台北市第四區中山、大同黨部17日被檢調搜索。（記者羅沛德攝）

今上午11時直擊國民黨台北市黨部，一樓鐵門深鎖，但二、三、四樓燈亮著。（記者甘孟霖攝）

今上午11時直擊國民黨台北市黨部，一樓鐵門深鎖，但二、三、四樓燈亮著。（記者甘孟霖攝）

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