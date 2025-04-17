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    首頁　>　政治

    羅智強揚言罷免 簡舒培回批：先交代政治獻金使用

    簡舒培奉勸羅智強，與其每天批鬥她，不如交代清楚政治獻金如何使用，並向大安區民認錯道歉。（記者何玉華攝）

    簡舒培奉勸羅智強，與其每天批鬥她，不如交代清楚政治獻金如何使用，並向大安區民認錯道歉。（記者何玉華攝）

    2025/04/17 11:33

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委羅智強今天（17日）表示，無論罷免之戰輸贏，他將發動罷免民進黨台北市議員簡舒培；簡舒培表示，一個被通過罷免二階門檻的不適任立委，要發動罷免在地認真的市議員，是滑天下之大稽，對民主最大的諷刺與破壞。奉勸羅智強，與其每天批鬥她，不如交代清楚政治獻金如何使用，並向大安區民認錯道歉。

    簡舒培表示，罷免是每一個中華民國台灣的公民都擁有的權利，誰都有權可以提出。不過，一個被公民團體自主發起並已經通過罷免二階門檻、不斷投機跟落跑的立委，公開宣布要發動罷免在地深耕的市議員，實在是滑天下之大稽，也是對台灣民主最大的諷刺與破壞。

    簡舒培說，羅智強從被罷免二階連署達到門檻後，一直動作不斷，其實只是為了要轉移焦點。針對被揭露2022年桃園市長選舉政治獻金7成給自己人公司一事，先嗆「意圖使人被罷免」要讓她被關，刑期從5年加到10年，現在又說要發動罷免，就是不回她對政治獻金使用的質疑？也從未對社會認為他不適任立委的種種質疑有所反省，態度囂張，極其惡劣！

    簡舒培說她要奉勸羅智強，與其每天想一個花樣來批鬥她，還不如面對質疑交待清楚，並對擔任立委荒腔走板的行為向大安區民眾誠懇認錯道歉。

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