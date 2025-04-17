獨家》中國客輪貼近鵝鑾鼻僅2浬 可載1800人恐成安全隱患

鼓浪嶼號逼近恆春半島，從岸上都能用手機拍下船隻清晰輪廓。（Taiwan Adiz提供）

2025/04/17 12:07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕軍事粉專「Taiwan Adiz」昨（16）日揭露，一艘母港位於香港啟德郵輪碼頭、懸掛百慕達旗的郵輪「鼓浪嶼號」在香港至宮古島航線途中，驚人地貼近台灣本島南端，距離最南點僅不到2浬，從岸邊就可用手機清晰拍攝船身輪廓！專家警告，若此類航行成常態，恐對台灣安全構成嚴重威脅。

據「Taiwan Adiz」紀錄，「鼓浪嶼號」昨日下午通過台灣南端時，航跡異常靠近恆春半島，與台灣領海僅一步之遙。恆春半島外圍雖常有貨輪經過，這種郵輪可說是頭一遭，據了解也是該船首航這路線。

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粉專強調，如此近距離航行若未受嚴密監控，可能成為國安漏洞，呼籲國防部、海巡署等單位高度警戒並研擬應變措施。該郵輪載客量高達1800人，粉專分析，若滿載，人數相當於一個團級以上兵力，萬一直接駛向恆春半島，後果不堪設想。

粉專指出，恆春半島地處台灣戰略要衝，靠近巴士海峽，地理位置敏感。「鼓浪嶼號」此次航行是否刻意試探台灣防務反應，值得關注。

「Taiwan Adiz」提醒，此類事件若未妥善因應，可能讓敵對勢力利用民用船隻掩護，滲透或進行灰色地帶行動。國人應提高警覺，相關單位更須強化海空監控，防範潛在危機。

母港在香港的中國郵輪鼓浪嶼號航行路徑竟逼近恆春半島，離岸只剩2浬。（Taiwan Adiz提供）

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