為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    獨家》中國客輪貼近鵝鑾鼻僅2浬 可載1800人恐成安全隱患

    鼓浪嶼號逼近恆春半島，從岸上都能用手機拍下船隻清晰輪廓。（Taiwan Adiz提供）

    鼓浪嶼號逼近恆春半島，從岸上都能用手機拍下船隻清晰輪廓。（Taiwan Adiz提供）

    2025/04/17 12:07

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕軍事粉專「Taiwan Adiz」昨（16）日揭露，一艘母港位於香港啟德郵輪碼頭、懸掛百慕達旗的郵輪「鼓浪嶼號」在香港至宮古島航線途中，驚人地貼近台灣本島南端，距離最南點僅不到2浬，從岸邊就可用手機清晰拍攝船身輪廓！專家警告，若此類航行成常態，恐對台灣安全構成嚴重威脅。

    據「Taiwan Adiz」紀錄，「鼓浪嶼號」昨日下午通過台灣南端時，航跡異常靠近恆春半島，與台灣領海僅一步之遙。恆春半島外圍雖常有貨輪經過，這種郵輪可說是頭一遭，據了解也是該船首航這路線。

    粉專強調，如此近距離航行若未受嚴密監控，可能成為國安漏洞，呼籲國防部、海巡署等單位高度警戒並研擬應變措施。該郵輪載客量高達1800人，粉專分析，若滿載，人數相當於一個團級以上兵力，萬一直接駛向恆春半島，後果不堪設想。

    粉專指出，恆春半島地處台灣戰略要衝，靠近巴士海峽，地理位置敏感。「鼓浪嶼號」此次航行是否刻意試探台灣防務反應，值得關注。

    「Taiwan Adiz」提醒，此類事件若未妥善因應，可能讓敵對勢力利用民用船隻掩護，滲透或進行灰色地帶行動。國人應提高警覺，相關單位更須強化海空監控，防範潛在危機。

    母港在香港的中國郵輪鼓浪嶼號航行路徑竟逼近恆春半島，離岸只剩2浬。（Taiwan Adiz提供）

    母港在香港的中國郵輪鼓浪嶼號航行路徑竟逼近恆春半島，離岸只剩2浬。（Taiwan Adiz提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播