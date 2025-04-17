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    羅智強喊「罷免簡舒培」 簡回應：你還不如向大安區選民道歉

    簡舒培在臉書回擊，奉勸羅智強與其每天想花樣批鬥她，不如面對質疑，好好地向大安區選民誠懇認錯道歉。（資料照）

    簡舒培在臉書回擊，奉勸羅智強與其每天想花樣批鬥她，不如面對質疑，好好地向大安區選民誠懇認錯道歉。（資料照）

    2025/04/17 11:12

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免連署已過二階段門檻的國民黨立委羅智強，近日和民進黨台北市議員簡舒培頻頻交鋒，今日（17日）他更在臉書宣布要「罷免簡舒培」。對此簡舒培也在臉書回擊，奉勸羅智強與其每天想花樣批鬥她，不如面對質疑，好好地向大安區選民誠懇認錯道歉。

    簡舒培表示，罷免是每一個中華民國台灣的公民都擁有的的權利，誰都有權可以提出，不過一個「不斷投機跟落跑的立委」公開宣布要發動罷免在地深耕的認真市議員，且這個立委正在被公民團體自主發起的罷免活動中，還已經通過二階門檻，「這個舉動實在是滑天下之大稽，也是對台灣民主最大的諷刺與破壞」。

    簡舒培提到，羅智強被罷免二階連署達到門檻後，一直動作不斷，其實只是為了要轉移焦點而已，針對被揭露2022年桃園市長選舉時，政治獻金7成給自己人公司一事，羅智強一開始嗆「意圖使人被罷免」，現在又說要發動「罷免簡舒培」，但就是從來不回應外界對其政治獻金使用的質疑，對於社會對他不適任立委的種種質疑也從未反省。

    簡舒培也對羅智強喊話：「我要奉勸羅智強委員，搶佔媒體版面想轉移焦點並無法改變不適任立委的指控，也無法消除政治獻金使用交待不清的質疑！與其每天想一個花樣來批鬥簡舒培，還不如面對質疑交待清楚，並對擔任立委荒腔走板的行為向大安區民眾誠懇認錯道歉！」

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