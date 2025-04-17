藍營黨工涉偽冒連署被調查 張雅屏嘆：國民黨沒盡力營救 比黑道不如

前國民黨副秘書長張雅屏。（資料照）

2025/04/17 10:57

〔記者施曉光／台北報導〕因為罷免綠營立委出現太多死人、偽冒連署情形，藍營台南市、台北市、新北市有多名罷免案領銜人與黨工近日遭搜索、約談、交保甚至收押，除國民黨立委徐巧芯批評黨中央「群龍無首」，過去擔任屏東縣黨部主委期間因為輔選涉入誹謗案入獄的前國民黨副秘書長張雅屏，也在臉書以「不值得」為題發文批評黨部主事者沒有全力營救黨務同仁，讓支持者認為「這個黨爛透了，比黑道還不如，黑道至少講義氣。」

張雅屏表示，看到越來越多黨務同仁因大罷免被收押，心裡很難過，因為他10多年前的遭遇，看來主事者黨部並沒有汲取經驗，黨務同仁因執行業務被政治用司法恐嚇，如果黨中央不全力營救，不去引起社會關注，會有什麼後果？

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他接著說，「在對手眼中，這些同仁是可以犧牲、被切割的。在一般人眼中，這些被羈押的同仁，一定有問題。要不然國民黨怎麼不出面？在支持者眼中，這個黨爛透了，比黑道還不如，黑道至少講義氣。」

張雅屏並感嘆，「很遺憾，面對同仁因黨務被政治迫害，黨不公開積極作為，對黨的社會信任與形象，百害無一利。」

張雅屏在2014年屏東縣長選舉期間，因為替國民黨縣長候選人簡太郎輔選，指稱民進黨縣長候選人潘孟安有婚外情，屏東地檢署搜索國民黨屏東縣黨部以及張雅屏等黨工住所，張雅屏還被裁定羈押禁見，後被法院判刑2年10個月、褫奪公權5年定讞，2017年6月張雅屏入獄，當時的國民黨主席洪秀柱為張雅屏舉辦惜別會，並把砲口指向自家人，質疑當年張雅屏的長官與選輔對象都沒出面聲援，讓張無依、無援。

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