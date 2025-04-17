國民黨反制罷免提「我是台灣人、我反綠」 李忠憲打臉邏輯不通

學者李忠憲今日發文表示，國民黨以「我是台灣人、我反綠」概念來反制大罷免的邏輯不通。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/17 11:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕公民團體發起藍委大罷免行動，國民黨以「我是台灣人、我反綠」概念作反制，學者李忠憲今（17）日發文指出「我是台灣人，我清楚敵人是誰」，現在全世界唯一想讓台灣人當不成台灣人的只有中國共產黨，而不是內部某個政黨，國民黨這種邏輯不通！

李忠憲表示，這次大罷免最核心的一句話就是：「我是台灣人、我反共」，中國國民黨為了反制這個概念提出了「我是台灣人、我反綠」，為什麼提出這樣的口號，的確是一個相當有趣的事實觀察。

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李忠憲提到，不管是「1450」、「綠共」、「塔綠班」、「綠營側翼」、「綠色獨裁」等等，一直到「我是台灣人、我反綠」，這些都是喬治．歐威爾（英國作家）在《1984》這本書裡面講到所謂的「新語」，就是想辦法要混淆人民認知，方便獲取政治利益的手段。

李忠憲強調，「我是台灣人」這5個字本身已是一種責任、一種選擇，也是一種無需舉牌就該深思的信仰。「我是台灣人，我反共」理論上相對的口號是「我是中國人、我反綠」，因為現在全世界唯一想要讓台灣人當不成台灣人的只有中國共產黨，民進黨是不想讓台灣人變成中國人，所以正面對決絕對不會是「我是台灣人、我反綠」，因為邏輯上完全不通。這樣的口號，多半只能吸引極端立場者—不是被特定意識形態綁架，就是對局勢缺乏基本判斷的人。

李忠憲表示，中國國民黨這些人喊出「我是台灣人」，證明這是在台灣的主流價值，全世界連德國媒體都拿來當成典範的台灣，有民主、自由、人權，還有掌控通往未來人工智慧資訊科技的半導體產業，亞洲第一個承認同性婚姻的先進國家，身為台灣人的我們，要如何繼續成為台灣人，當然就是反共，全世界只有中國共產黨要消滅台灣人，讓台灣人不得不成為中國人。

李忠憲表示，當「我是台灣人、我反共」被提出時，它是一種自我認同的堅定表態，也是面對現實威脅的清楚選邊。中國國民黨若真心認同「我是台灣人」，那麼與之對立的應該是妨礙台灣人成為自己的那股勢力—中國共產黨，而不是台灣社會內部某個政黨。

李忠憲表示，把「反綠」擺後面，不只是邏輯錯亂，更是價值混淆。這種混淆，其實就是一種鴕鳥心態，一種不願正視敵人的逃避，也是一種對極權獨裁的不敢反抗。身為台灣人，該問的從來不是要不要反綠，而是：你敢不敢反共？你能不能對真正想消滅我們的人說不？這樣清楚的思考，才是我們能夠走下去的唯一道路。這是簡單的邏輯，「我是台灣人，我清楚敵人是誰」。

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