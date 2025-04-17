再罵賴清德獨裁 朱立倫批司法：「辦藍」比辦共產黨還嚴格

國民黨主席朱立倫今（17）日上午到板橋，會同多位黨籍民代舉行「戰 獨裁」踩街遊行。（記者黃子暘攝）

2025/04/17 11:05

〔記者黃子暘／新北報導〕由國民黨與泛藍人士發起的罷免民進黨立委連署行動出現不少死亡連署，檢調接連搜索國民黨新北市、台北市幾處黨部，約談相關人等；國民黨主席朱立倫今（17）日到新北市板橋舉辦遊行反制，他批評民進黨用「司法的大刀」，假借「錯、假、偽、抄」，用「比辦共產黨還嚴格」的方式「辦藍不辦綠」對付在野黨，呼籲大眾站出來擋住總統賴清德這「只想一人之私、一黨之私的獨裁者」。

朱立倫說，司法不公就是彰顯台灣民主的墮落，民進黨為一黨之私、賴清德為鞏固個人權力發動大罷免，同時一手舉大刀砍向在野黨、一手用中央選舉委員會操控罷免程序，大家面對台灣司法黑暗的這幾天心情都很沈重，相信也要共同面對司法不公的民眾黨也很清楚。

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他痛罵，民進黨在各地用司法大刀「假借所謂的錯、假、偽、抄辦到底，而且只辦藍不辦綠，且辦的方式比辦共產黨還嚴格，來對付在野黨」，但卻不辦罷免藍委團體的錯、假、偽、抄，民進黨就是想要製造寒蟬效應阻擋在野出聲、反制，因此國民黨要發出正義之聲挺遭到惡意罷免的立委，「以罷止罷、以戰止戰」，化悲憤為力量走上街頭。

「從今天到最後的投票有將近4個月的時間。」朱立倫表示，這段時間內一定要團結取得勝利，今日活動也只是開端，國民黨會在各城市秉持決心戰到底、保衛台灣民主，「擋住這一位只想一人之私、一黨之私的獨裁者」，要反惡罷、戰獨裁，台灣才有未來。

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