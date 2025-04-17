國民黨連署罷免造假頻傳 黃暐瀚點出朱立倫三個領導危機

國民黨主席朱立倫（左）與臺中市長盧秀燕（右）。（資料照）

2025/04/17 11:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由國民黨與泛藍人士發起的罷免民進黨籍立委連署行動統計到高比例死亡連署，檢調日前搜索國民黨新北市板橋、三重區黨部等處，並帶回相關人等、物證，國民黨主席朱立倫今日稱，民進黨用司法的大刀，假借所謂「錯、假、偽、抄」，用比辦共產黨還嚴格的方式「辦藍不辦綠」來對付在野黨。對此資深媒體人黃暐瀚表示，國民黨主席朱立倫，在這次的罷免案過程中，出現了三個領導危機。

黃暐瀚在臉書分析，第一個危機是策略錯誤，一開始是柔性勸導（呼籲放下屠刀），之後決定以罷制罷（嘴上說要罷，但黨中央卻未實際行動，積極擺攤爭取提議書，以致一階提議書錯誤百出），最後決定推出兩公投（兩公投既未阻止罷免案，也沒有成為議題焦點，還造成立院更對立、民眾無感）。

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黃暐瀚指出，第二個危機是判斷失準，事前毫無察覺二月發動大罷免是玩真的，去年12月20日就通過新版的選罷法（連署需附身分證影本），藍營居然自己卡在立院不送出，卡到一月下旬，以至於二月初前兩波罷免，不需身分證影本，降低二月初送件提議難度。

黃暐瀚續指，第三個危機是群龍無首，身為黨主席，黨籍立委現在需要強大的後盾，政黨的奧援。朱主席惜字如金，不願上節目論述，也不勤於全台跑透透，到第一線作戰，搞到黨內立委人心惶惶，抱怨「群龍無首」，這時台中市長盧秀燕跳出來對賴總統高喊「萬萬不可」，儼然藍營共主，究竟國民黨內「一錘定音」的母雞到底是誰？

黃暐瀚直言，以上三點，是朱主席的「領導危機」，提出觀察，並非攻擊，只要朱主席能夠迅速改正，扭轉情勢，甚至最後連大罷免都能防守下來，那自然扣分變加分，主席連任有望。

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