回應宋建樑納粹爭議挨批態度「轉彎」 朱立倫：不要斷章取義

國民黨主席朱立倫今（17）日在板橋舉行「戰 獨裁」踩街遊行活動反制，席間受訪，針對時事議題回應。（記者黃子暘攝）

2025/04/17 10:32

〔記者黃子暘／新北報導〕罷免綠委李坤城團體「三月圍城」遭告發涉嫌假造連署，領銜人宋建樑複訊時的納粹裝扮、行為引發批評，宋建樑向特定媒體表示國民黨憑什麼開除他，「一堆舔共舔成那樣都沒有被開除的」。國民黨主席朱立倫今（17）日受訪被問及此事，多度強調國民黨態度非常清楚，堅決反對法西斯主義、共產獨裁，並唾棄納粹，過去民進黨也有黨員做類似裝扮，國民黨都一樣反對、唾棄。

針對宋建樑納粹相關爭議一事，朱立倫昨日先是表示這是「諷刺民進黨的惡質獨裁，因為民進黨就是綠共」，後續爭議擴大，朱立倫改口表示全民唾棄法西斯、納粹獨裁，被批「改口」、「轉彎」。對此，朱立倫多度強調，他「堅決的反對」對所有法西斯主義與共產獨裁、唾棄納粹，任何的獨裁都是惡質，昨早已說是反對惡質獨裁，「不要斷章取義」，全民唾棄納粹的態度非常堅定。

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含本報記者在內，昨日多家媒體記者不斷聯繫宋建樑尋求採訪機會與回應都未能聯繫上，宋建樑到今日凌晨才在群組回應，請媒體將問題條列，待他有空時回覆。此外，針對某媒體獨家報導，宋建樑則主動抒發心情表示，當時在爬山，僅是順手回覆私人聯繫閒聊，並沒有同意對方將那段對話內容作為新聞題材。

前彰化縣長卓伯源明言有意參選國民黨主席，也傳台中市長盧秀燕有意角逐黨魁，朱立倫說，「非常歡迎、非常歡迎」，但是現在全黨所有精力都在團結，歡迎大家共同反惡罷、戰獨裁。

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