涉幽靈連署國民黨多處黨部被搜索 蔡依橙：連基本法律界線不懂令人匪夷所思

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/04/17 10:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免綠委出現幽靈連署，國民黨已經有多個地方黨部遭到搜索，中選會向最高檢察署告發41件罷免案涉嫌偽造或往生者連署。對此醫師蔡依橙表示，一個曾經號稱自己有知識、高學歷、懂外交、懂經濟的政黨，現在連基本的法律界線都不懂，真是令人匪夷所思。

蔡依橙在臉書PO文表示，問題不在於「抄黨員名冊」，而是「偽造簽名」，如果你抄了黨員名冊，甚至用電腦批次輸出並印出，之後一個一個拜訪，請黨員一張一張簽名，那就沒有問題，如果你發下黨員名冊，然後叫年輕人寫戶籍這都沒問題。問題出在，年輕人用自己的手簽上該黨員的名字，該黨員本人並未同意，那就是偽造文書。

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蔡依橙指出，問題不是「國民黨的年輕人怎麼會知道黨員已經過世」，而是「過世的黨員不可能同意罷免，也不可能親手簽下名字。」這是很簡單的邏輯，還需要花時間解釋，也是很悲哀，一個曾經號稱自己有知識、高學歷、懂外交、懂經濟的政黨，現在連基本的法律界線都不懂，真是令人匪夷所思。

蔡依橙續指，進一步的問題是，要為了偽造文書一罪一罰被關到天荒地老的，會是誰？是簽下大量名字的那隻手的年輕黨員，是教唆年輕黨員偽造文書的中層幹部，還是黨部主委甚至黨主席？

蔡依橙直言，他看中國國民黨幫中層幹部跟年輕黨員請律師，律師是聽出資者的。當這個偽造文書證據確鑿，作為律師會提出什麼訴訟策略？真要犧牲人進去關，該是出錢請律師的黨主席黨部主委，還是沒出錢但出手簽名的新進年輕黨員？你認為呢？

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