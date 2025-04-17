傳罷綠委死亡連署數為罷藍委數160倍 朱立倫斥：不要每天造假數據

國民黨主席朱立倫今（17）日在板橋舉行「戰 獨裁」踩街遊行活動反制，席間受訪，針對時事議題回應。（記者黃子暘攝）

2025/04/17 10:33

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨、泛藍人士發起的罷免民進黨籍立委連署行動因有涉嫌偽造文書等嫌疑，檢調日前搜索國民黨新北市板橋、三重區黨部等處，國民黨主席朱立倫今（17）日在板橋舉行「戰 獨裁」踩街遊行活動反制，席間受訪，被問及如何解釋罷免綠委的死亡連署份數高達1900多件，是罷免藍委共12件的160倍？朱立倫怒斥，綠媒、民進黨每天瞎扯，花蓮格式錯誤4000多件、基隆錯、假、偽、抄116件，是中央選舉委員會證實的，檢調都沒辦，不要每天創造假數據。

傳出民進黨原住民立委伍麗華有意告發罷團涉嫌假連署，是否擔心國民黨中央也遭到搜索？朱立倫表示，民進黨已經無所不用其極地對付在野黨，想消滅所有在野力量，「民眾黨要消滅，國民黨更要消滅，這就是民進黨」，他希望全民看清楚民進黨怎麼對付在野黨。

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至於是否擔心司法調查影響雙北罷免綠委二階收件？朱立倫說，民進黨在各地都在打壓罷免綠委團體，這些青年非常辛苦委屈，國民黨一定要站出來力挺，民進黨越打壓，他們要越勇敢。

花蓮罷免藍委傅崐萁團體「微光花蓮」領銜人李美玲傳出名下協會拿政府近千萬補助一事，朱立倫批評，這絕非單一個案，民進黨用國家的錢豢養多少公民團體、多少側翼組織來對付在野黨？這不是貪污，什麼才是貪污？他要求這件事一定要追查到底，看民進黨「怎麼掰、怎麼扯」，如此嚴重事情若民進黨還可以瞎混過去，「台灣就變成民進黨一黨專政的天下」。

國民黨主席朱立倫今（17）日在板橋舉行「戰 獨裁」踩街遊行活動反制，席間受訪，針對時事議題回應。（記者黃子暘攝）

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