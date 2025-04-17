卓伯源：若當國民黨魁 要恢復智庫與黃復興戰力

宣布參選國民黨主席的前彰化縣長卓伯源今日表示，如果當選黨魁，他將恢復國民黨智庫與黃復興黨部戰力，黃復興將全部上街頭衝第一線，絕對不怕「集會遊行法」。（資料照）

2025/04/17 10:03

〔記者施曉光／台北報導〕前彰化縣長卓伯源昨日宣布參選國民黨主席選舉，今日他接受廣播節目訪問時指出，如果當選黨主席，他要恢復目前已經分別被「廢掉」、「解散」的國民黨智庫與黃復興黨部，國民黨不能再當一個「無腦的政黨」，而且要讓最有戰力、敢衝敢拚、敢與民進黨挺身對抗的黃復興站出來，全部衝到第一線。

卓伯源指出，過去國民黨有2個重要力量，一個是智庫，但現在已經功能完全被弱化，「有人說被廢掉了」，另一個就是黃復興黨部，過去民進黨在野時能拚，就是不怕死、不怕難，其實國民黨也曾經有過這樣的部隊，就是黃復興黨部，「他們當年保衛台灣、保衛國家時，連子彈都不怕了，怎麼會怕民進黨！但不幸的事，黃復興已經被解散」，就像抵抗金兵的岳飛，被12道金牌召回，所以他當黨主席就要恢復黃復興黨部與智庫的力量。

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卓伯源強調，一個人要強壯，腦筋要清楚，手腳也要強，「黃復興黨部大旗一舉、命令一下，全部上街頭，全部衝第一線，他們連子彈都不怕了，絕對不怕什麼『集會遊行法』，那時候民進黨才會怕」，因為民進黨最怕的就是不怕死的人。

他還說，國民黨需要一個堅定信念，能為國家、為國民黨犧牲的團體，但這個團體現在已經不存在了，如果當選黨主席，他會讓智庫發揮功能，「國民黨不能成為無腦的政黨」，並且恢復黃復興黨部，讓一個最有戰力、敢衝敢拚，敢與民進黨挺身對抗的團體站出來，讓國民黨重新堅強起來。

談到藍營負責連署罷綠人士近期被司法單位調查，卓伯源認為，國民黨可以用自訴方式控告罷藍的公民團體，「以戰止戰」，而且如果自己是黨主席，就會站出來，走上街頭進行抗爭，他並提醒黨內，不要忘記綠營過去連立法院、行政院都衝進去過，結果都沒事，原因就是取得政權，只要取得政權，本來有事就會變成沒事，如果沒有政權，沒事也會變成有事。

此外，卓伯源批評現在的國民黨「不爭氣」，把珍貴的執政權力交給民進黨，應該深切檢討為何2024年大選明明有14加1的地方執政權以及多數議會、立委，為何還會輸掉，擁有6成民意，卻讓只有4成民意的民進黨得逞，「就是國民黨不爭氣，而且每況愈下！」

他並爆料，去年大選投票日的選前之夜，1月12日晚上TVBS電視台的轉播權被民眾黨總統候選人柯文哲買走，但據他了解，其實TVBS第一時間是找上國民黨，國民黨卻不買下主播權，把決戰時刻最重要的武器拱手讓人，「這等於是擺爛，沒有幫國民黨總統候選人侯友宜取得最有利的戰略機會」，把轉播權都讓給柯文哲，柯文哲愈強，就搶走泛藍陣營的選票。

卓伯源說，現在的黨主席當然很辛苦，最近還幫忙收罷免連署書，但這不是黨主席要做的事情，而是應該團結全黨意志、發揮全黨力量，國民黨有這麼大的黨機器，有這麼多基層黨員以及14加1的執政縣市長與公職，為什麼讓他們都惦惦沒事情做？黨主席應該要有更積極的作為，讓大家都站出來。

卓伯源指出，在宣布參選前，曾經發簡訊告知台中市長盧秀燕，盧有回應「謝謝」；至於盧秀燕是否參選黨主席？他說，盧應該是覺得還沒有必要攤牌，還要再觀察。

對於主持人詢問，如果盧秀燕出來參選黨魁，是否仍會參選到底？卓伯源說，他絕對沒有自我考量，無私無我，如果有民調比他更高，更適合擔任黨主席的人，他會支持這個人。

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