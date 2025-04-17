為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍營轟罷綠委比當共諜嚴重 林楚茵：不知羞恥、不懂自省

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    2025/04/17 12:02

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署、新北地檢署連日來偵辦幽靈連署案，先後被搜索、約談的都是罷免綠委的團體和國民黨黨工幹部，有的交保、有的已聲押；國民黨主席朱立倫日前表示，「罷綠委」不是重金交保就是聲請羈押，比當「共諜」還嚴重。對此民進黨立委林楚茵表示，「偽造文書」就是犯罪，這種比較根本是不知羞恥、不懂自省，國民黨若真心反共，就請從支持修法開始做起。

    林楚茵表示，國民黨說「偽造文書的交保金額竟然比共諜還高」，但「偽造文書」就是犯罪，這種比較根本是不知羞恥、不懂自省！更何況，上次修惡《選罷法》第98條之2，不就是藍白陣營聯手通過的嗎？現在又反過來相挺死亡連署、偽造、假冒，請問這哪齣戲？

    林楚茵指出，她就問擋國安三法、阻礙提高共諜刑責與罰金修法的，不正是國民黨？嘴巴喊反共、打共諜，舉手卻擋下國安修法，這樣自打臉真的不痛嗎？國民黨若真心反共，就請從支持修法開始做起！

    林楚茵續指，她早已建議針對退役軍人涉共諜案，一旦定讞應加重處分，並考慮假扣押，防止脫產逃避，這樣的國安法治強化，藍白要不要支持？還是繼續只出一張嘴，實際放水、當紅統打手？

    林楚茵直言，況且交保金額本就不是「罪名聽起來可怕」就該高，法官會依據逃亡風險、湮滅證據的可能性與財力做裁定，藍白同心拿司法操作做文章，只是為了政治鬥爭、混淆視聽！讓國民黨不再過半，就是在築起國安防火牆！大罷免大成功，一起攜手剷除紅統打手的立委！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播