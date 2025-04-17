藍營轟罷綠委比當共諜嚴重 林楚茵：不知羞恥、不懂自省

民進黨立委林楚茵。（資料照）

2025/04/17 12:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署、新北地檢署連日來偵辦幽靈連署案，先後被搜索、約談的都是罷免綠委的團體和國民黨黨工幹部，有的交保、有的已聲押；國民黨主席朱立倫日前表示，「罷綠委」不是重金交保就是聲請羈押，比當「共諜」還嚴重。對此民進黨立委林楚茵表示，「偽造文書」就是犯罪，這種比較根本是不知羞恥、不懂自省，國民黨若真心反共，就請從支持修法開始做起。

林楚茵表示，國民黨說「偽造文書的交保金額竟然比共諜還高」，但「偽造文書」就是犯罪，這種比較根本是不知羞恥、不懂自省！更何況，上次修惡《選罷法》第98條之2，不就是藍白陣營聯手通過的嗎？現在又反過來相挺死亡連署、偽造、假冒，請問這哪齣戲？

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林楚茵指出，她就問擋國安三法、阻礙提高共諜刑責與罰金修法的，不正是國民黨？嘴巴喊反共、打共諜，舉手卻擋下國安修法，這樣自打臉真的不痛嗎？國民黨若真心反共，就請從支持修法開始做起！

林楚茵續指，她早已建議針對退役軍人涉共諜案，一旦定讞應加重處分，並考慮假扣押，防止脫產逃避，這樣的國安法治強化，藍白要不要支持？還是繼續只出一張嘴，實際放水、當紅統打手？

林楚茵直言，況且交保金額本就不是「罪名聽起來可怕」就該高，法官會依據逃亡風險、湮滅證據的可能性與財力做裁定，藍白同心拿司法操作做文章，只是為了政治鬥爭、混淆視聽！讓國民黨不再過半，就是在築起國安防火牆！大罷免大成功，一起攜手剷除紅統打手的立委！

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