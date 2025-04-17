面對死亡連署！ 伍麗華：將提告張芳碩以利偵辦

民進黨籍原住民立委伍麗華。（資料照）

2025/04/17 10:15

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨動用青年軍對民進黨立委發動報復性罷免，但死亡連署、冒名連署狀況頻傳，日前傳出藍營深入原住民部落，要求具黨員身分的原民人士抄寫家人名單，來讓原民綠委伍麗華二階連署順利過關，即便有人表態不同意罷免，但名字還是被抄了上去！對此民進黨立委伍麗華表示，這將會是她人生第一次提告。

伍麗華在臉書PO文表示，這二天，有二位領銜人令大家傻眼。沒想到今天，罷免她的領銜人也讓人感到傻眼！一位叫「朱磊」的，他是罷免立委許智傑的領銜人，被起底出生中國安徽，2002年移居香港，2016年移民台灣，曾登記參選立委，被中選會審查資格不符，面對抄名冊質疑，他發出驚人之語：「黨，安排黨員抄黨員名單，有錯嗎？一個黨如果不容許黨員抄名單，那還叫黨嗎？那這個黨解散算了！」接著又看見一位罷免立委李坤城的領銜人「宋建樑」，被移送新北地檢署複訊時，竟戴著納粹卐字臂章，手拿著希特勒著作，比出納粹敬禮手勢進入偵查大樓，引發輿論譁然，引來國際間指摘。

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伍麗華指出，面對記者問是否擔心國民黨做出懲處？宋建樑大喊，「憑什麼開除我，要用什麼理由開除我，一堆人舔共舔成那樣都沒被開除了！」至於罷免伍麗華的領銜人「張芳碩」，我很驚訝此人竟然是盧縣一委員的公費助理，竟然親上檯面扛下罷免責任，誠如新聞上所揭示的，我的第一階罷免有202份死亡連署，應該是最高的，而所有1521份的不合格連署，有沒有偽造、冒用個資的犯罪行為？她必須提告以利偵辦調查。

伍麗華直言，這將是她人生第一次提告，有很多朋友擔心伍麗華的安危，請大家放心，曾經幾次的場合碰過芳碩，我們非常友善，伍麗華上台致詞也會邀請他一起上台致詞，我相信他對伍麗華並沒有敵意，只是迫於無奈擔任罷免領銜人這個角色，我很同情，但是錯了就是錯了，好了就好了。

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