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    首頁　>　政治

    京華城案今提訊柯文哲 將確認「要傳哪些證人」

    台北地院審理京華城容積、侵占政治獻金等案，今上午提訊台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

    台北地院審理京華城容積、侵占政治獻金等案，今上午提訊台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

    2025/04/17 09:12

    〔記者張文川、王冠仁／台北報導〕台北地院審理京華城容積、侵占政治獻金等案，今上午提訊台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，續行準備程序，法官將確認檢、辯雙方欲聲請傳喚的證人，以及聲請調閱的資料、調查的證據。

    今除了上午由柯文哲應訊，法官排定下午傳喚台北市議員應曉薇的助理吳順民，下週二（22日）上午提訊眾望基金會董事長李文宗，準備程序接近尾聲，5月起進入密集的傳喚、詰問證人階段。

    民眾黨組織發展部昨天發出「集結令」，號召小草今早8時起於台北地檢署外圍集結。

    由於檢察機關和法院是集會遊行禁制區，民眾黨雖有申請路權，但申請的地點不是北檢門口，而是申請在愛國西路、博愛路口西北角的人行道，轄區警中正一分局規劃現場派20多名警力維安、戒備、蒐證，另20名待命，北檢周邊也會架設阻材避免民眾越界。

    不過今日現場仍有20多名支持者出現在博愛路法院巷口，9時整迎接柯文哲的囚車到來，並高喊柯P加油。

    柯文哲上次於3月20日首開準備庭時否認犯罪，主張他在京華城案只開過3次便當會、在4份公文蓋印章，並點名批評偵查檢察官林俊言偵訊時以他的隨身硬碟裡有「不雅片」，恐嚇若不認罪，就要把照片交給法官公諸於世。

    北檢回應指出，訊問過程均有錄音錄影，且有辯護人在場，可供檢驗。據悉，柯的硬碟內有從網路下載收藏的「清涼照」，北檢於偵結之前提訊柯，詢問柯此部分是否要註記區隔「與本案無關」不開放律師閱卷，以免律師閱卷發現而曝光，不料柯聞言卻誤會檢察官在威脅他，檢方最終未做區隔處理，全碟移送。

    「不雅片、清涼照」風波後，柯文哲在看守所因腎結石發作，痛得夜不能眠，經雷射震碎結石後，碎石卡在輸尿管造成劇痛，4月2日至部立台北醫院住院動手術取出結石，才解除病痛。

    北院合議庭3月28日裁定柯、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗4人，自4月2日起再羈押禁見2個月，4人皆抗告，高等法院4月9日裁定駁回確定。

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