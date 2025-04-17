死亡連署、抄名冊不認錯 黃智賢：國民黨將更加沉淪

名嘴黃智賢認為，國民黨面對死亡連署、抄名冊連署都不肯認錯，這些作為只會讓國民黨更加沉淪。圖為國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/04/17 09:35

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免綠委出現幽靈連署，國民黨已經有多個地方黨部遭到搜索，中選會向最高檢察署告發41件罷免案涉嫌偽造或往生者連署，其中，罷免綠委的罷免連署中有問題的合計高達1923件，15件罷免泛藍立委及遭停職的新竹市長高虹安罷免案相加僅12件死亡連署，相差十分懸殊。名嘴黃智賢今（17）日早上發文提到，國民黨面對死亡連署、抄名冊連署等質疑都不肯認錯，這些作為只會讓國民黨更加沉淪。

黃智賢提到，3月第一階段公布結果後，當時他就說，最讓人震驚的不是國民黨罷綠掛零，而是大量的死人連署，連補件竟然都還有大批死人連署，國民黨面對全台偵辦罷免弊端時，指控是政治打壓、司法迫害，出現各種奇怪言論，包括「黨安排抄黨員名單有錯嗎？」、「挑出死人連署是中選會的責任，不是我的責任」，甚至還憤慨地說「為何辦藍不辦綠」。

請繼續往下閱讀...

黃智賢質疑：「是不是有政黨，教導自己的支持者，死亡連署有什麼大不了？不知道死亡連署，只是假冒他人的最明顯證據。甚至認為，拿別人的個資、冒名遂行自己的目的，有什麼關係。」她認為，政黨呈現最嚴重的狀況，是對於民主法治的徹底撕裂，如果不承認假冒連署就是連署作弊，那政黨已經不只是沉淪而已。

黃智賢：不是民進黨厲害 是人民對藍白失望

黃智賢提到，她一年多以來不斷警示國民黨，對於2024年大選結果千萬不要錯誤解讀，立院擴權法案是第一次藍白支持度嚴重下滑，可是國民黨並沒有警覺，之後不斷的在立法院，用更強悍的手段通過法案，刪凍預算，對於民意的不滿毫無警覺，也似乎不在乎。藍白的支持度加起來，長久以來已少於綠，再也不能說，自己加起來有60%民意，她強調：「這並不是民進黨或賴清德厲害，是人民對藍白失望。」

黃智賢表示，國民黨如今面對支持度崩壞、立委被罷免，提出的解決方案卻是祭出有大量死亡連署的「以罷制罷」跟兩項公投，甚至公布罷團民眾的個資、對死亡連署、抄名冊連署，都不肯認錯。很多藍營名嘴還是在護航，但黃智賢認為「千般做作，抬不過一個理字，更不該容許違法」。這些作為，只會讓國民黨更加沉淪，失去政黨最後的尊嚴跟正當性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法