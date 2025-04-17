沈伯洋收恐嚇信與柯建銘雷同 周軒：很明顯是某些人怕了

周軒提到，沈伯洋收到恐嚇信的模式和兩個多月前恐嚇柯建銘的信件一模一樣，周軒強調「這很明顯是某些人怕了」。（資料照）

2025/04/17 08:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋在臉書發文透露收到「死亡威脅信」，有不明人士揚言要對其妻兒不利。政治工作者周軒今（17日）早在臉書發文提到，沈伯洋收到恐嚇信的模式和兩個多月前恐嚇民進黨團總召柯建銘的信件一模一樣，周軒強調「這很明顯是某些人怕了」。

周軒提到，他看到了沈伯洋收到的恐嚇信內容，標題說要讓沈伯洋的女兒變成「下一個小燈泡」，還威脅沈伯洋如果不辭立委，沈本人跟他的太太都會受到報應。附件有一張沈伯洋跟他太太的照片，並且在他太太的身上貼了一個「死」字。周軒強調：「這個模式跟兩個多月前，恐嚇柯總召的信件一模一樣。」

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周軒提到，恐嚇信在這個時間點出現，讓他抓到這些人的節奏，大概在3個多月前，柯建銘收到恐嚇信時正好是他開始正式號召所有人響應大罷免的時刻；現在沈伯洋收到恐嚇信，正好是本週五開始啟動全台車站串連重簽花蓮連署書的前夕。

周軒指出，搭配從台北寄出的花蓮錯誤連署書，還有對花蓮罷團領銜人的惡意抹黑，「這很明顯是某些人怕了。拼命出一些垃圾步想要逼台灣人就範，想要讓台灣人閉嘴」。周軒也強調，台灣人要記得，現在他們威脅的是柯建銘、沈伯洋，他們都還是立法委員，「如果這一次大罷免沒有成功，他們威脅的對象，可能就是你我了」。

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