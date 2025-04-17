批藍亂國會、罷免造假 溫朗東：將引發前所未有的民意反撲

溫朗東批評國民黨，在立法院內打人、穿睡衣、違反議事規定，又在罷免行動中利用死人的名義造假，這些行為的將會引發前所未有的民意反撲。（圖翻攝自溫朗東臉書）

2025/04/17 08:27

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免案幽靈連署不斷，多名國民黨工被控涉嫌偽造文書，名嘴溫朗東發文指出，這凸顯藍營缺乏民意基礎，成為藍營無法迴避的政治危機。他也批評國民黨，在立法院內打人、穿睡衣、違反議事規定，又在罷免行動中利用死人的名義造假，這些行為將會引發前所未有的民意反撲。

溫朗東在臉書發文指出，藍營連署造假事件持續延燒，繼台南市黨部幹部收押之後，「罷吳四騎士」等人遭台北地檢署約談，週三凌晨包含國民黨板橋區黨部主任謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華，蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀、總召王昱人等6人，也遭聲押禁見。溫朗東認為，「這場風暴嚴重打擊藍軍士氣，暴露出藍營缺乏民意基礎，成為藍營無法迴避的政治危機」。

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溫朗東表示，若有民意支持，也不用偽造連署。從台南、新北、台北到桃園，藍營罷免案普遍出現不合格率3到4成，其中還有大量死亡連署。其中罷吳沛憶案，有108位死亡連署；罷吳思瑤案，則有86位死人連署。第一階段提議罷綠委的16案中，死亡連署有1737人。相較之下，公民團體第一階段罷免35位藍委，死亡連署只有12件。

溫朗東指出，藍營青年罷免綠委，平均每個罷免案約有108件死亡連署；公民團體罷免藍委，平均每個罷免案只有0.34件死亡連署，兩者相差319倍。對此溫朗東也直言，「很明顯的，公民團體的死亡連署是真的有零星個案在『連署後死亡』，藍營青年則涉嫌照抄多年前的名冊、偽造文書，抄了一堆往生者的名字」。

溫朗東也諷刺，無法說服活人支持，只好讓死人說話，這是藍營罷免行動的最佳寫照。

溫朗東也提到，徐巧芯、王鴻薇、羅智強這些過去幾年靠著極端言行謀取國會席次的藍委，在國會裡的荒腔走板，已經不只是政治立場的差異，而是對民主程序的踐踏。溫朗東也強調，「在立法院內打人、穿睡衣、違反議事規定，又在罷免行動中利用死人的名義造假，這些行為將會引發前所未有的民意反撲」。

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