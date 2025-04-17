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    質疑司法場域淪抗爭秀場 吳靜怡批藍白：沒人喝止無恥政黨作秀

    罷免民進黨立委連署傳出涉嫌偽造文書，檢方約談多名領銜人，國民黨人士到新北地檢署外帶隊喊口號抗議。（資料照）

    罷免民進黨立委連署傳出涉嫌偽造文書，檢方約談多名領銜人，國民黨人士到新北地檢署外帶隊喊口號抗議。（資料照）

    2025/04/17 08:02

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免幽靈連署不斷，國民黨工涉嫌偽造文書，國民黨主席朱立倫卻批評執政黨司法清算，國民黨人士更揪團到地檢署外抗議。而涉及京華城、政治獻金弊案的民眾黨前主席柯文哲，其支持者更時常上街質疑司法不公、政治迫害。對此媒體人吳靜怡在臉書發文質疑，司法極度嚴肅崇高的場域，變成抗爭作秀的秀場，當民眾都唾棄這種情勒式干預司法行為，怎麼沒有人能夠喝止這些無恥的政黨作秀呢？

    「政黨政治何時染上要到『地檢署』集結的敗壞風氣？」吳靜怡在臉書發文質疑，警察不驅離，讓司法單位一再的被看小，到底是中央政府無能給司法單位執法的安寧環境，還是地方政府警察局給予政黨特權，當民眾都唾棄這種情勒式干預司法行為，怎麼沒有人能夠喝止這些無恥的政黨作秀呢？是用公權力討好政黨，還是想讓人民覺得警察執法有分位階大小。

    吳靜怡批評，一群涉嫌偽造文書的黨工，被塑造像是遭受政治迫害的英雄，國民黨員為什麼願意全黨去挺？除非你們也是犯罪的共同得利者，而民眾黨長久如此的動員去挺柯文哲，民眾早就看得相當疲乏。

    吳靜怡也指出，司法極度嚴肅崇高的場域，變成抗爭作秀的秀場，對此她也稱「法律之前應該人人平等，應該要規劃抗議場域讓所有被告人家屬可以去聲援才是公平的！」、「人民應該大於政黨！畢竟，人民繳稅養這些政黨、立委、民意代表」。

    「只要是被押，就是司法迫害」？吳靜怡質疑，當徐巧芯的家人被押時，怎麼不見國民黨、民眾黨到北檢聲援？不見徐巧芯到北檢對著家人大喊：「劉向婕、杜秉澄你聽到沒？」舉著白布條寫上「司法不公」。

    吳靜怡砲轟，難道黨工涉嫌偽造文書、黨主席涉嫌公益侵占也都不是一種詐欺嗎？還是為了國民黨涉嫌偽造文書就比較清高、柯文哲涉嫌圖利貪污和侵占公益款就比較高明，而徐巧芯的家人涉嫌詐騙就應該唾棄？國民黨的準則也太過混亂了！

    吳靜怡在文末也諷刺，請國民黨和民眾黨，你們應該一併為巧芯的家人劉向婕、杜秉澄一起聲援！「司法迫害」應該沒有在分大小的，不應該讓徐巧芯的家人孤單。

    吳靜怡強調，北檢場域抗議是否合法，應該要公平一致，請還給司法安寧，請給所有被告人公平的權益。

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