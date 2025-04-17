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    揭羅智強選桃園市長政治獻金 四叉貓：5個月內進出逾1400萬

    四叉貓（劉宇）今晨發文分享，羅智強曾於2022年的4月及6月分別宣布參選、退選桃園市長，不僅在5天內得到超過1300萬的政治獻金，之後又迅速將所有政治獻金都花光。（圖擷自臉書）

    四叉貓（劉宇）今晨發文分享，羅智強曾於2022年的4月及6月分別宣布參選、退選桃園市長，不僅在5天內得到超過1300萬的政治獻金，之後又迅速將所有政治獻金都花光。（圖擷自臉書）

    2025/04/17 07:35

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委羅智強近日捲入政治獻金爭議，網紅四叉貓（劉宇）今晨臉書貼文，稱羅智強曾於2022年的4月及6月間分別宣布參選、退選桃園市長，5天內得到超過1300萬的政治獻金，之後又迅速將所有政治獻金都花光。

    大罷免二階段連署持續進行中，罷團日前宣布立委羅智強的連署書份數已達標。近日羅智強更被質疑政治獻金流向，台北市議員林延鳳質疑羅智強12年來官運亨通，現金增加近廿倍，募款次數比實際參選次數多，不只政治獻金支出狀況像木可，連財產增幅速度也像前台北市長柯文哲？呼籲羅把金流說清楚。

    四叉貓今晨也分享將羅智強政治獻金視覺化的圖片，並指羅智強於2022年4月6日宣布參選桃園市長，同年的6月6日就宣布退選桃園市長。其中政治獻金總收入1431萬4159元，政治獻金總支出1443萬4646元。

    四叉貓指出，羅智強募款能力極強，5天（2022年5月13日至17日）就收到1372萬9866元的政治獻金，而在同年5月20日支付給「雪芃設計顧問有限公司」799萬9832元，6月1日則是又支付給「雪芃設計顧問有限公司」200萬元。另在羅智強宣布退選後，政治獻金原本還有116萬7925元，不過餘款在接下來的兩個多月就被花光。在圖表上則是註記「2022年8月24日政治獻金專戶餘額為『-12萬487元』」。

    四叉貓在留言區也貼出，先前台灣民眾黨也曾有多筆支出是給「雪芃設計顧問有限公司」，在2021年至2023年間陸續支出16萬5165元、66萬660元、42萬元、7萬8750元、14萬8995元。

    對此網友也紛紛留言議論「異常到不行」、「負數是障眼法」、「檢調單位應該要查清楚」、「退選然後錢沒退還花光」，有網友更稱「跟木可ㄧ樣的套路」、「我知道你查好那間設計顧問公司的資料了XD」、「難怪要一直選一直選一直選，政治獻金真好騙」。

    四叉貓在留言區也貼出，先前台灣民眾黨也曾有多筆支出是給「雪芃設計顧問有限公司」。（圖擷自臉書）

    四叉貓在留言區也貼出，先前台灣民眾黨也曾有多筆支出是給「雪芃設計顧問有限公司」。（圖擷自臉書）

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