酸「沒有國安意識的都在民進黨」 周榆修：民眾黨赴陸交流嚴謹

民眾黨祕書長周榆修。（資料照）

2025/04/16 23:07

〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨助理及黨工接連爆出遭吸收成為共諜，兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會宣告，在國安法制完備前採取3點作法，包含黨公職及黨工出入中港澳或與中國官方身分人員接觸，應事前報備、事後報告，並強化國安法治意識教育。民眾黨祕書長周榆修反嗆，這是亡羊補牢，也是天大的諷刺；反觀，民眾黨對赴陸交流一向嚴謹，並審慎看待。

周榆修批評，民進黨整天要求國人加強國安意識，結果最沒有國安意識的都在民進黨內，如同一場「諷刺喜劇」，賴總統應該回去看看黨內還有哪些人「心口不一」，嘴上愛台、實際賣台，內心到底有沒有國家，這時候一目瞭然。

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中華民國現有法律包含「國安法」、「國家機密保護法」早已有相關規範，周榆修指出，民進黨一邊喊要修國安法，一邊卻有人知法犯法，現在才想出3招防範黨公職被滲透的方法，這是亡羊補牢，也是天大的諷刺。

周榆修說，民眾黨對赴陸交流一向嚴謹，並審慎看待，因此早就制定「黨公職赴大陸地區準則」作為依據，嚴格規範黨公職在進行交流時，遵守中華民國憲法、法規及本黨黨章之規定，堅持對等、尊嚴。

台灣絕不容許「心口不一」，更不能放任民進黨用「抹、抄、押、關、恐」五部曲來打擊對手，周榆修重申，台灣永遠是咱台灣人的台灣，真正愛台灣就應該從此時此刻好好自省，不要整天想著抹紅在野黨。

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