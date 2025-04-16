轟民進黨看顏色司法追殺連署瑕疵 國民黨：全面發動「戰獨裁行動

國民黨主席朱立倫明天上午將到新北市議會前出席「戰獨裁行動」，聲援遭司法追殺的罷免團體。圖為朱立倫今天主持中常會。（記者塗建榮攝）

2025/04/16 22:29

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新北幽靈連署案 國民黨板橋主任等6人全部交保

〔記者施曉光／台北報導〕新北市地方法院裁定國民黨新北市板橋區黨部主任謝慶認及提議罷免民進黨立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀等6人交保候傳，國民黨今晚回應，司法將罷免連署的瑕疵，當成殺人放火重罪偵辦，甚至數度進入在野黨黨部進行搜查，不但是政治追殺，更是民進黨戒嚴的前奏曲，司法制度已經完全失衡。

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國民黨說，除了聲援遭到司法追殺的領銜人及黨務同仁外，國民黨將全面發動「戰獨裁行動」，力抗民進黨如同戒嚴的威權獨裁。

國民黨指出，同樣是罷免連署，罷免國民黨立委林沛祥的偽造件數高達116件，罷免國民黨立委傅崐萁的罷免團體，更是傳出4000多份連署格式錯誤，檢調卻完全沒有偵辦動作，就是選擇性辦案，看顏色辦案，如果對照台鹽綠能光電掏空案，圖利5000多萬的前台鹽董事長陳啟昱可以無保請回，罷免連署瑕疵卻要面臨不符比例的重金交保，可以看出民進黨主政下的司法制度「有黨證跟沒有黨證的差別」。

國民黨說，當司法當成執政黨政治操作的工具，就是民主倒退，就是實質戒嚴，為了中華民國的民主制度，為了台灣人民的公民權利，國民黨沒有屈服退讓的空間，一定全力戰到底。

國民黨還說，國民黨主席朱立倫明天上午將到新北市議會前出席「戰獨裁行動」，用實際的作為聲援遭到司法追殺的罷免團體。

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