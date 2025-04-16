聲援清大學生挺罷免 新竹市綠營清大幫前進清大夜市快閃連署

聲援清大學生參與罷免連署，新竹市綠營清大幫前進清大夜市辦快閃連署獲迴響。（新竹市議員劉彥伶提供）

2025/04/16 22:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕聲援清華大學生校內擺攤設二階罷免連署站，新竹市雙罷免涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐，綠營清大幫市議員陳建名、劉崇顯、鄭美娟、林盈徹、劉彥伶與領銜人戴振博今晚在清大夜市光復路口辦罷免連署行動站，吸引不少學生參與，來自花蓮的清大生馬上連署，說一定要罷免掉傅崐萁；還有接小孩的竹科媽媽說，新竹市交通亂七八糟，貪污市長要趕快罷掉。

市議員劉彥伶說，今天在清大夜市的行動連署站有不少學生站出來連署，但也有不少人送來暖心飲料，還說已簽過連署書了。還有竹科媽媽接孩子後就來連署，說新竹市光復路天天塞車，市府根本沒在管。花蓮的清大學生也來簽傅崐萁的罷免連署書，氣得說一定要罷掉舔共立委。

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劉彥伶說，除了今天，明天一樣在清大夜市光復路有行動連署，鼓勵市民勇敢站出來，一起表達對藍白立委亂政的不滿，透過手中的連署書，罷掉國民黨立委，讓國會恢復正常運作。

市議員劉崇顯也提到，上週起關埔地區的關新路家乘家開始開設罷免連署據點後，短短1星期就收了數百份的連署書，雖過程中有較激動的民眾表達立場，還遇到民眾蓄意破壞連署看板，目前都已報警，請警方後續依違反選罷法移送。而今天又收到關新路上「新美學牙科診所」的周醫師來訊，因看到家乘家老闆的勇敢，也願意加入開設連署據點的行列。

劉崇顯發文說，要謝謝周醫師的溫暖堅毅，讓大家有更多力量能讓一群人一起努力，為了彼此守護家園的目標共同前行，也讓大家看到關埔地區對於不公不義勇於修正錯誤的決心。新美學牙科診所罷免連署資訊從21日起到30日止，平日17點至21點，假日13點至17點，地址：新竹市東區關新路19巷5號。

新竹市綠營清大幫前進清大夜市辦快閃連署獲迴響。（新竹市議員劉彥伶提供）

新竹市關埔地區一家牙科診所也接棒響應罷免連署。（新竹市議員劉崇顯提供）

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