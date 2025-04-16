桃市罷免藍委呂玉玲逾2.1萬件 志工半夜投遞信箱衝刺連署

桃園市「罷呂清玲」團隊志工持續在平鎮、龍潭區各地，以空白連署書及文宣捲成「連署捲」投遞信箱，甚至有志工下班後投到半夜，衝刺2階連署。 （「罷呂清玲」團隊提供）

2025/04/16 21:11

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市連署罷免國民黨立委呂玉玲「罷呂清玲」團隊，截至上週四共收到1.6萬份罷呂件數，離門檻28064份、目標安全份數4.2萬份還有段差距，民進黨上週在平鎮、龍潭二場宣講後，昨天收件數已突破2.1萬份，志工持續在平鎮、龍潭區各地，以空白連署書及文宣捲成「連署捲」投遞信箱，甚至有志工下班後投到半夜，衝刺2階連署。

市議員劉仁照表示，2階起跑後，服務處已收逾1870份連署書繳交罷團，平常一天最多可收到200份，經上週宣講會後，連署熱度持續增加，下下週應會再交出2倍件數，他認為第五選區是較艱困的深藍範圍，一些怕得罪人的民眾不敢表態，現在也開始站出來，他樂觀評估2階罷呂能夠成功。

請繼續往下閱讀...

「罷呂清玲」團隊志工張先生表示，這2週志工利用下班時間，甚至半夜，將「連署捲」逐一投進平鎮、龍潭各里信箱，盼盡量各里都投到，陸續收到寄回有摺痕的連署書，顯示蠻有效的，而龍潭區三坑、三水、三和里有許多綠營支持者，但截至上週收件數，統計不到200份，可能當地多為行動不便的老人家，住宅密度沒那麼密集，加上龍潭志工很缺的情況，看民進黨市議員是否能協助深入鄰里巷弄掃街。

市議員張肇良回應，他已拿空白連署書給當地友人、廟方幫忙連署，另與王珮毓用行動連署車宣傳連署，明天至週六到龍潭區，像石門山下午有較多爬山人潮，禮拜天再開到平鎮，另也討論小蜜蜂收件。

此外，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合主辦「春季青鳥-傅崐萁集團究責會：立委呂玉玲」，本週五晚間6點半在新勢公園的水尾田頭伯公等廠，參加宣講預計有立委王義川、第3選區「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」罷免立委魯明哲團隊總召Dora、經民連召集人賴中強等人，邀平鎮、龍潭鄉親站出來，連署淘汰藍委。

二階連署起跑後，桃園市議員劉仁照服務處已收逾1870份連署書繳交罷團。（劉仁照提供）

桃園市議員張肇良與王珮毓用行動連署車宣傳連署，週四至週六到龍潭區，禮拜天再到平鎮。 （桃園市議員張肇良提供）

「罷呂清玲」團隊志工上週六在石門山進行小蜜蜂收件，衝刺連署。 （取自「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊臉書）

「春季青鳥-傅崐萁集團究責會：立委呂玉玲」，本週五晚間6點半在平鎮區新勢公園的水尾田頭伯公舉行。（取自台灣經濟民主連合臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法