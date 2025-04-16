轟李彥秀只有黨意沒有民意 民團究責籲下架「傅隨組織」不適任立委

經民連在捷運南港展覽館站出口前舉辦「李彥秀究責會」，台北市議員李建昌出席發表短講。（記者張嘉明攝）

2025/04/16 21:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免如火如荼，經濟民主連合與罷免藍委李彥秀團體「港湖除銹」今晚（16日）在捷運南港展覽館站外舉行「春季青鳥系列：李彥秀究責會」，共同控訴擔任多黨職的李彥秀，在立院推動多項民主倒退法案、亂刪除凍結預算，只有黨意沒有民意。

經民連指出，李彥秀是國民黨副祕書長，曾任國民黨文傳會主委等重要黨職，擔任多重黨職的李彥秀，在立法院執行傅崐萁的意旨，推動多項民主倒退法案、胡亂刪除亂凍結預算，心中只有黨意，沒有民意。

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經民連說，李彥秀面對美國房產爭議，也沒有清楚交代，只打親情牌，去年3月剴剴案爆發，立法院社福及衛環委員會開會討論相關社會安全網的措施時，李彥秀不惜在講台上與吳思瑤搶奪麥克風，就為了包庇甫辭去兒福聯盟董事的同黨立委王育敏；到了本月，中共頻繁繞台軍演，李彥秀出席國民黨所召開的「反共不能只有口號！首都備戰即刻啟動」記者會，呼籲國防部立即與台北市府啟動首都備戰演習。可是，當中國國民黨立委提案減列、凍結國防預算時，李彥秀可曾阻止過同僚的的行為？

民進黨台北市港湖區議員李建昌、何孟樺也到場宣講，李建昌說，感佩「港湖除銹」團隊付出，雖然他與李彥秀有交情，但從去年看到藍白主導國會擴權法案，就知道國會已經走鐘，李彥秀一路被花蓮王傅崐萁牽著走，讓人民看不下去。

何孟樺說，「港湖除銹」在罷免初期社會氛圍還沒有很確認的時候，就收取相當數量的連署書，團隊一直很認真。她也細數，李彥秀比起港湖更愛加州，逃避申報美國房產，面對違建爭議也遲遲沒有拆除，此外，李彥秀更是「傅隨組織」成員，不適任立委應罷免。

人權工作者李明哲說，前總統馬英九安排中生來台，但中生提出許多矮化台灣發言，李彥秀當時說，台灣要包容，但中國何時包容台灣？這次罷免有許多人說，深藍選區罷免即便成功，還是會由藍營拿下，但他認為這並非毫無意義，只要能在深藍選區罷免成功，就能告訴國民黨，推出不適任人選，人民會將其下架。

「港湖除銹」副發言人Jason說，去年發生貓咪低血鉀事件，中央推動寵物管理及健全發展計畫，推動寵物食品安全，但計畫也因藍白聯手而凍結，這例子雖然很小，卻是真實發生在我們身邊的事件，接下來人民也會看見，藍白聯手刪除兩千多億預算，對一般人民造成的影響。

罷免藍委李彥秀團體「港湖除銹」現場收取連署書。（記者張嘉明攝）

台北市議員何孟樺說，李彥秀比起港湖更愛加州，更是「傅隨組織」成員。（記者張嘉明攝）

人權工作者李明哲助講。（記者張嘉明攝）

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