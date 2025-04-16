國民黨青年軍嘴巴貼「綠色膠帶」 網搖頭：很像蟯蟲貼紙......

有媒體詢問賴苡任是否能講講幾句話，只見他拿出綠膠帶貼住嘴巴，全程不發一語。（記者劉詠韻攝）

2025/04/16 21:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫今天（16日）上午號召黨籍民代到罷免綠委吳思瑤總部，帶隊掃街徵求連署，前天因幽靈連署遭搜索、約談的罷吳召集人賴苡任也有參加，他卻刻意以綠色膠帶貼住自己的嘴巴，象徵自己被綠營封口打壓。相關畫面曝光後反而引來大批網友揶揄：「真的很像蟯蟲貼紙！」

綠委吳思瑤、吳沛憶罷免案遭檢舉連署造假，北檢14日搜索、約談藍營青年軍賴苡任、張克晉、劉思吟、李孝亮、陳冠安、滿志剛等人，15日依偽造文書等罪嫌，諭令這些人20萬至50萬元不等金額交保。對此，國民黨跳出來砲轟執政黨司法打壓「民團」，還動員支持者到北檢聲援。

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今天朱立倫發起掃街收連署行動，賴苡任現身參加，但面對媒體訪問，卻拿出綠色膠帶貼住嘴巴不說話，象徵自己正遭遇所謂「綠色恐怖」，被綠營封口打壓。他還將嘴巴貼上綠色膠帶的自拍換成個人臉書頭貼，藍營支持者紛紛湧入加油，但也有不少網友批「大搞死亡連署還有理了喔？」、「就這樣別撕下來嘿」、「繼續演，有夠難看」、「違法在先還在演被打壓的爛戲」。

還有人把賴苡任貼著綠色膠帶掃街的照片分享到Threads上，「可以拜託國民黨有人跟賴苡任說一下好嗎，要作秀也好看一點，那個真的很像蟯蟲貼紙！」其他網友紛紛表示，「難怪一直覺得怪怪的」、「我覺得他貼蟯蟲貼紙也沒問題耶，因為他嘴巴吐出來的也都是……」、「畢竟都是用來放屁的器官」、「所以他的嘴是……？」、「懂了，難怪他講出來的話都臭不可聞」。

有網友覺得賴苡任貼的綠色膠帶很像蟯蟲貼紙。（圖翻攝自Threads）

賴苡任還將嘴巴貼上綠色膠帶的自拍，換成個人臉書頭貼。（圖翻攝自賴苡任臉書）

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