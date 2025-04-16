荷蘭眾院「四箭齊發」通過挺台動議 林佳龍：挺台力道逐年上升

外交部長林佳龍今日表示，台荷關係日益緊密，荷蘭國會挺台力道更逐年上升。（資料照）

2025/04/16 19:24

〔記者黃靖媗／台北報導〕荷蘭國會眾議院於海牙當地時間15日下午通過4項友台動議。我國外交部表示，此舉彰顯荷蘭國會議員對支持台灣具有高度共識，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝；外交部長林佳龍說，台荷關係日益緊密，荷蘭國會挺台力道更逐年上升。

荷蘭民六六黨（D66）眾議員、「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）荷蘭共同主席帕特諾特（Jan Paternotte）等多位跨黨派議員15日提出4項友台動議，呼籲荷蘭政府「反對中國升高情勢」、「強化與台灣貿易關係」、「派遣高階官員訪台」，並「支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）」。

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外交部表示，荷蘭國會以「四箭齊發」方式通過動議案，籲請荷蘭政府以實際行動挺台，包括反對中國在區域內大規模軍演、重視台海和平及再次派軍艦行經台海、協助台灣因應美國關稅政策並強化台荷經貿互動、促進台荷雙邊高階官員互訪，以及在世界衛生大會（WHA）場域明確發言支持台灣參與等，所牽涉的議題都攸關台灣重要利益，殊具意義。

外交部長林佳龍表示，台荷關係日益緊密，國會挺台力道更逐年上升，尤其荷蘭是總統賴清德五大信賴產業的重要合作夥伴，期待未來台荷雙方在半導體供應鏈韌性、安控資安、次世代通訊等關鍵領域持續推進合作。

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