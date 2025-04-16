中配除籍改「具結」仍無法參選！陸委會：要放棄中國身分

陸委會強調，具「中國身分」者，在未放棄前，不能任職軍公教、登記為公職候選人。（資料照）

2025/04/16 18:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕移民署要求約1.2萬名在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」，雖然陸委會今（16日）宣布6類可改「具結方式」替代、3類可申請延後赴中辦理，不過，具有「中國身分」者，在未放棄前，不能任職軍公教、登記為公職候選人，也無法因本次具結而免除法律義務。

陸委會指出，目前已經在台取得身分之中國配偶計14萬餘人，高達13萬餘人均配合台灣法律提出註銷中國身分證明文件。2004年以前來台設籍，也有超過400人完成繳交。

請繼續往下閱讀...

陸委會表示，政府考量中國各地規範與時程不一，只要當事人有意願配合法律要求，不管遇到何種困難，都可向移民署、陸委會或海基會反映，政府一定會盡最大可能協助民眾排除障礙，也會考量個案狀況適度延長辦理期限，以協助當事人最終完成放棄中國大陸身分之作業程序。

陸委會強調，政府雖提供「具結」或「延期辦理」暫行替代措施，惟當事人如確實具有中國身分，在未放棄前，依法已不能保有中華民國公民完整權利，並受到我國法律所定限制或禁止事項，例如任職軍公教、登記為公職候選等，也無法因本次具結而免除法律義務。

民眾黨不分區立委名單第15名李貞秀去年底本要遞補，後因涉及國籍法問題，陸委會表示，不論本籍為中華民國，或原籍為外國、中國，凡中華民國國民而有雙重國籍者，欲擔任公職時都應依法放棄他國國籍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法