罷免王定宇1階涉造假 藍營2階加強證件核對

藍營在歸仁設置快閃據點，推動罷免王定宇的2階連署。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/16 19:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕藍營推動罷免民進黨台南立委王定宇，第1階段連署涉嫌造假被調查，甚至有人被收押，但今天仍在歸仁區展開第2階段連署，並在路口表達訴求，國民黨市議員林燕祝表示，會特別加強身分證的核對，力求資料精確。

藍營在選區繼續推動罷免2階連署，王定宇則回應，國民黨應該先面對1階連署的違法情事，解釋清楚才對。

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藍營下午在歸仁鬧區的中山路店家設置快閃連署站，受理罷免王定宇的2階連署，支持者陸續到場，由於今晚附近有夜市，吸引人潮注意。

現任黨籍議員林燕祝與李中岑都到場協助，並在路口宣講，說明王定宇不適任，必須罷免理由，她表示，面對美國關稅的衝擊，綠營卻仍在大罷免，因此啟動2階連署，全力反擊。

林燕祝提到，推動連署時，藍營人士被約談、搜索，甚至遭羈押，民進黨以為會讓國民黨害怕，市黨部主委謝龍介認為這樣對黨工不公平，希望議員也要全力相助。

林燕祝說，未來南關線每個行政區都會有連署據點，全力推動，她認為今天的情況很踴躍，顯見罷免訴求迴響熱烈。

林燕祝認同連署程序要合法，但使用搜索、收押等手段來打擊異己，真的令人生氣，也難怪會被質疑有政治介入。

領銜人胡永融也到連署現場，他控訴，民進黨利用政治手段干預司法，針對罷免團體，進行調查、搜索，簡直是破壞公民權。

藍營在歸仁設置快閃據點，推動罷免王定宇的2階連署，現任黨籍議員林燕祝、李中岑到場協助。（記者吳俊鋒攝）

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