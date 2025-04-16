台美關稅協商黃國昌問「零利率開始談嗎？」 網笑瘋：還可以分期咧！

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌。（資料照）

2025/04/16 19:59

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普本月初對全球揮出「對等關稅」大刀，其中我國被課徵32%關稅，後續川普又於9日排除中國，宣布暫緩對多數國家課徵對等關稅，為期90天，這段期間被視為談判黃金期，行政院透露台美已於11日進行視訊會議。不過近日民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌，質詢閣揆卓榮泰提到關稅談判時卻鬧笑話，引發大批網友嘲諷。

川普關稅影響全球市場，總統賴清德賴總統第一時間定調，透過談判爭取改善對等關稅，談判小組由行政院副院長鄭麗君領軍，白宮經濟顧問、國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）也證實台灣已聯繫美方。外交部長林佳龍8日表示，只要確定談判時間與方式，隨時可以跟美國進行談判；政院也透露，台灣已於11日與美方人員進行視訊會議；經濟部長郭智輝今天（16日）更強調，台灣談判進度，其實比公開列在與美談判首批名單的日本、南韓還快，大家可放心，談判是往好的方向在走。

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而近日黃國昌在立法院會質詢卓榮泰時，就關心到台灣對美談判的進度，卻疑似口誤說：「我們的賴總統從『零利率』開始談嗎？他在《彭博》的投書講得很清楚啦，我們願意在互惠的基礎上，把關稅調到零，這個是他在《彭博》上面的投書，我想我應該沒有誤會。……我要請教，我們在追求跟美國之間是什麼樣子的平等互惠？什麼樣的對等互惠？是我們片面配合？還是我們會爭取跟美國簽訂FTA（自由貿易協定）？」

黃國昌這段質詢隨後被民進黨立委王義川拿來在政論節目上調侃：「黃國昌昨天在問卓榮泰的時候，他說叫做『零利率』，他說現在啟動『零利率』的談判……零關稅啦！零利率？關稅跟利率都搞不清楚，零利率還24期咧！零關稅啦，書都沒有在讀！」

律師林智群今天（16日）也在臉書發文揶揄，「黃國昌質詢時要求卓榮泰：『現在賴總統是啟動零利率談判嗎？』是零關稅不是零利率。買車才有24期零利率！」網友紛紛嘲諷，「還可以分期喔」、「民眾堂應該開間娛樂公司的」、「真的是康乃爾畢業的嗎？」、「87期零利率不能再多了」、「我真的不相信一個高知識分子的水準是這樣」、「不要懷疑他要0利率的決心」、「卡提諾經濟學有料」、「這程度台大畢業的？」。

相關請看質詢片段：5分29秒處

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