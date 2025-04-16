不是首次！藍鷹行動也出現納粹旗 國民黨同樣怪給民進黨

去年藍營為反制「青鳥」發起「藍鷹」集結，卻出現有人高舉納粹旗幟。（圖翻攝自許智傑臉書）

2025/04/16 20:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨青年軍、罷免綠委李坤城領銜人宋建樑昨（15日）晚針對幽靈連署案赴新北地檢署應訊時，戴著「卐」字臂章行納粹軍禮出現在媒體鏡頭前，引發輿論撻伐，國民黨今天（16日）急忙出來切割。其實這已經不是藍營第一次鬧類似爭議，去年藍營為反制「青鳥」發起「藍鷹」集結，結果卻出現有人高舉納粹旗幟，當時藍營也使出「次元切割刀」，全部怪給民進黨。

宋建樑15日晚間就罷免李坤城幽靈連署案，赴新北地檢署接受複訊，沒想到他左手臂戴著象徵納粹的紅色「卐」字臂章，手拿希特勒的著作《我的奮鬥》（Mein Kampf），一邊行納粹軍禮進入偵查大樓的荒謬一幕，讓輿論炸鍋，德國在台協會和以色列駐台代表，也相繼發聲譴責。

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今天上午國民黨主席朱立倫被問到此事時竟稱，宋建樑模仿納粹是在「諷刺綠共」，致使輿論怒火越燒越旺，藍營下午趕緊透過官方臉書發聲明切割宋建樑，宣稱當事人過去多次明確表示行動與國民黨無關，他們堅定反對納粹、反對法西斯。藍營甚至反過來批民進黨抹黑帶風向，目的是打擊「民團」對綠委發起的罷免行動。

事實上，這不是藍營第一次發生與納粹有關的爭議。去年年中藍白強闖國會擴權法案，政院提出覆議於6月21日表決，大批青鳥到場聲援，國民黨發起藍鷹行動，動員支持者到立院外頭與青鳥拚場，沒想到當天竟然有人在集結現場高舉「卐」字納粹旗，民進黨立委許智傑在臉書分享相關照片，痛批「藍鷹集會街頭竟然出現納粹旗，這將成為國際笑話，連藍鷹行動群組都看不下去，中國國民黨你們難道是納粹的信徒嗎？想要屠殺台灣人民嗎？」

當時國民黨也馬上跳出來澄清，稱舉納粹旗的人士與他們無關，民進黨的人惡意以「看圖說故事」的方式，與藍鷹行動做連結，不查證、不認真，只為了消費政治利益的行為實在低俗，必須予以譴責。除此之外，當時查出舉旗的人士是「德國舊馬克協會」成員，國民黨控該協會理事長謝華謀是民進黨黨員，反過來質疑「難道這意味民進黨是納粹信徒？」不過民進黨隨即做出回應，直指謝華謀已退黨超過14年，與綠營毫無關聯，藍營才應該停止惡意連結。

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