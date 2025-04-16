罷綠領銜人捲納粹風暴 卓冠廷批國民黨：壞事幹盡又佯裝受害者

罷綠委領銜人捲入納粹風暴，卓冠廷批評國民黨，壞事幹盡又佯裝受害者，有臉興風作浪不如好好道歉。（資料照）

2025/04/16 17:18

〔記者陳奕劭／新北報導〕公民團體提議罷免新北市多名民進黨立委，卻頻傳幽靈連署爭議，檢調昨天（15日）約談相關人士，其中罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑赴新北地檢署時卻身穿黑衣、左手臂佩戴象徵納粹的「卐」字臂章，右手還行納粹軍禮，引發網路熱議。對此，市議員卓冠廷批評，中國國民黨壞事幹盡又佯裝受害者，有臉興風作浪不如好好道歉。

卓冠廷表示，中國國民黨壞事幹盡又佯裝受害者，有臉興風作浪不如好好道歉；為自家青年上演崇拜納粹希特勒的大戲向國際社會道歉；為冒用藍營罷團盜用抄寫亡者個資，向亡者與眷屬道歉；為自家立委投書國際媒體替中共說話，向被莫名代表的台灣人民道歉。

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他指出，因為台灣人的慈悲，所以這個黨沒有走入歷史，結果這個黨一路起死回生，踐踏台灣人的善良、貶低公民為側翼、在國會毀憲亂政再到中共向國台辦高層報告。

卓冠廷批評，國民黨把台灣人的善良當地上垃圾，台灣人還有什麼理由繼續縱容你們？

罷免李坤城領銜人宋建樑15日晚間赴新北檢應訊時，不僅戴上象徵納粹「卐」字臂章還比納粹手勢，引發輿論譁然。（資料照）

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