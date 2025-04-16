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    兩岸對話中斷9年 海基會：中共卻與在野黨水乳交融

    海基會董事長吳豊山說，兩岸對話迄今中斷9年，中共刻意不與台灣民選政府來往，卻與在野黨水乳交融，加大對台滲透分化與軍機艦騷擾。（海基會提供）

    海基會董事長吳豊山說，兩岸對話迄今中斷9年，中共刻意不與台灣民選政府來往，卻與在野黨水乳交融，加大對台滲透分化與軍機艦騷擾。（海基會提供）

    2025/04/16 17:20

    〔記者鍾麗華／台北報導〕淡江大學兩岸關係研究中心、中共研究雜誌社今（16）日召開「制度修正與戰略選擇：2025美中台關係的互動與發展座談會」，海基會董事長吳豊山致詞指出，兩岸對話迄今中斷9年，中共刻意不與台灣民選政府來往，卻與在野黨水乳交融，加大對台滲透分化與軍機艦騷擾。

    吳豊山解釋，所謂「台灣問題」是指中華人民共和國一口咬定中華民國已經滅亡；事實卻是中華民國在台灣成長茁壯，台灣人民主體意識高漲，「說台灣是中國不可侵犯的領土的中共，其治權一直連結不到台灣」。

    吳豊山提到，2008年政黨輪替，時任總統馬英九採取「和中」政策，兩岸開始大交流；2016年蔡政府上台，時任總統蔡英文承認有「九二會談事實」、不承認有「九二共識」，兩岸對話於是中斷，迄今9年。

    吳豊山說，「爭辯有無九二共識已經不是我國政府的政策」，不過對岸強調，沒有「九二共識」、沒有恢復對話可能性。他接任海基會職務後，曾經希望對岸說清楚中華民國在「九二共識」中擺放在什麼位置，對岸沒有任何說明。

    吳豊山指出，中共刻意不與台灣民選的民進黨政府來往，卻與在野黨水乳交融，對台加大滲透分化與機艦擾台力道，總統賴清德於是做出防範17項因應措施，定義中共為「境外敵對勢力」。

    吳豊山強調，「中華民國台灣的財政規模支撐不起對外戰爭」，台灣的幅員也經不起戰火的摧殘，因此歷任總統經營國防，都以「止戰」做為備戰唯一目的，戰爭沒有贏家，戰爭的真相是血流成河、家破人亡。

    吳豊山說，如果美中兩國必須爭霸，雙方也沒有以發動毀滅性戰爭做為勝負最後手段的絕對必要；如果台灣海峽的紛爭終將必須化解，兩岸飽滿善意、窮盡智慧、和平協商架構新關係，各自造福人民、彼此和睦共榮才是唯一光明大道。

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