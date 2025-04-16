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    國民黨改口唾棄納粹 邱志偉打臉：崇拜獨裁蔣介石、邏輯混亂

    民進黨立委邱志偉。（資料照）

    民進黨立委邱志偉。（資料照）

    2025/04/16 17:04

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨主席朱立倫今（16日）上午聲稱，國民黨青年軍戴納粹臂章敬禮是在諷刺民進黨的惡質獨裁，下午則改口說，納粹獨裁是全民所唾棄、國民黨堅決反對。對此，民進黨立委邱志偉批評，國民黨長期崇拜曾被美國學者指為與史達林、希特勒並列為獨裁者的蔣介石，邏輯標準混亂。

    罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，引發爭議。邱志偉認為，國民黨罷免團體對於納粹的崇拜行為，其實是另一種對於舊威權的崇拜，時至今日國民黨仍對獨裁者行禮、抗拒轉型正義，這會讓未來的國民黨年輕世代更加失控，對於台灣朝向穩健成熟的民主國家，有極大的傷害。

    邱志偉說，德國與以色列都對於納粹過往的行為，有著毫不模糊，立場清楚的譴責立場。並指出納粹當年做的種族滅絕行為，是代表著仇恨與暴力，毫無模糊容忍的空間。這樣的行為，不管在哪個國家發生，必定遭到以色列與德國的譴責，令人難以置信的是，有國民黨員對納粹、法西斯崇拜，進而選擇加入國民黨，直至今日釀成大禍、成為國際醜聞。

    「國民黨若譴責納粹的同時，又崇拜蔣介石，邏輯標準是否混亂？」邱志偉指出，國民黨長期崇拜曾被美國學者指為與史達林、希特勒並列為獨裁者的蔣介石。直到今天，還堅持用威權崇拜的方式，來紀念這樣的獨裁者，甚至以紀念堂、儀隊保護等形式，來給獨裁者錯誤的威權崇拜。

    邱志偉說，只要國民黨一日不放棄對威權的崇拜，繼續堅持要擁抱獨裁血腥的歷史，就只會有更多對於納粹崇拜、堅持法西斯思想的人加入國民黨。

    邱進一步呼籲，國民黨應早點放棄威權崇拜，別繼續在國際社會讓台灣蒙羞。朱立倫第一時間連譴責黨員的行為都不敢，也坐實國民黨就是一個崇拜威權、崇拜獨裁的政黨，也難怪會和獨裁政權時期經常刪減、造假歷史的行為一樣，去捏造假的連署書，進行反民主的違法事情。

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