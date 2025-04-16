民意不支持就該自己下台！民進黨中常會播馬英九昔日挺罷免影片

前總統馬英九。（資料照）

2025/04/16 17:55

〔記者陳昀／台北報導〕公民團體對國民黨立委發動大罷免，藍營罷免民進黨立委反制卻幽靈連署頻傳。據轉述，民進黨秘書處今天下午在黨主席賴清德主持的中常會上，播放一段前總統馬英九過去挺罷免的影片，馬英九說，罷免是跟選舉一樣普通的事，當民意已經不支持你，就應該自己下台，要有羞恥，人家才會尊敬。

據轉述，民進黨秘書處播放馬英九2006年擔任台北市長時，公開發言給黨務幹部及中常委參考的影片，會中並無就此討論。馬英九在影片中表示，人民以頭家的身分，把權力拿回來就是罷免。這在民主政治是和選舉一樣普通的事情，犯罪和罷免沒有一定的關係，即使沒有犯罪，只要他無能、做不好、人民已經不信任他，就可以把權力拿回來。

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馬英九在影片中說，兩年前，人民一票一票把他（前總統陳水扁）選出來，民主政治就是民意政治和責任政治，當民意已經不支持，責任政治沒辦法再承擔時，就應該自己下台，不要等人來罷免。一個人要有羞恥，人家才會尊敬；一個人要有責任感，人家才會同情，如果這時還是堅持不下台，「我沒有犯罪啊，不然你是要怎麼樣」，這樣不行啦！

另外，據轉述，民進黨秘書長林右昌會中表示，「人民是頭家」8場政策宣講已順利落幕，另公民團體連署，也如同先前對外表達的，所有黨公職會持續透過5大方向積極協助，至於國民黨惡意罷免民進黨立委，中央黨部也會持續在法律協助、論述、組織上提供協助。

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