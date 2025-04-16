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    美參院亞太小組主席率團訪台 AIT：凸顯美致力強化與台夥伴關係

    美國聯邦參議院外交委員會「亞太」小組主席瑞克茲（Pete Ricketts）。（擷取自「美國在台協會 AIT」臉書）

    美國聯邦參議院外交委員會「亞太」小組主席瑞克茲（Pete Ricketts）。（擷取自「美國在台協會 AIT」臉書）

    2025/04/16 17:31

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國聯邦參議院外交委員會「亞太」小組主席瑞克茲（Pete Ricketts）率跨黨派參議員訪問團今（16）日到19日訪台。美國在台協會（AIT）指出，代表團將與台灣高層領袖討論美台關係、區域安全、貿易與投資等議題，凸顯美國正致力強化與台灣的夥伴關係。

    AIT說明，訪台行程是瑞克茲出訪印太地區的一環，代表團同行議員包括民主黨籍參議員克里斯多福．昆斯（Chris Coons）與共和黨籍參議員泰德．巴德（Ted Budd）。

    AIT說，代表團將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題，此行凸顯美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

    外交部說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德，並接受副總統蕭美琴及外交部長林佳龍款宴，與我方就台美緊密夥伴關係、台海安全情勢及印太安全強化等議題交換意見。

    外交部說，此行是瑞克茲今年出任參議院外委會「亞太」小組主席後首次出訪，並立即將台灣納入訪問行程，展現對台灣安全及台美夥伴關係的高度重視；昆斯也是台灣的重要友人，曾於新冠疫情升溫之際，搭乘軍機來台宣布捐贈我國疫苗的振奮消息，並於去年5月參加我國520就職後首個美國聯邦參議員訪團訪台，另並經常發動或連署友我議案；巴德也經常公開發表友台言論，也是台灣的堅實友人。

    外交部說，持續與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，穩健深化台美全球夥伴關係。

    民主黨籍參議員克里斯多福．昆斯（Chris Coons）。（擷取自「美國在台協會 AIT」臉書）

    民主黨籍參議員克里斯多福．昆斯（Chris Coons）。（擷取自「美國在台協會 AIT」臉書）

    共和黨籍參議員泰德．巴德（Ted Budd）。（擷取自「美國在台協會 AIT」臉書）

    共和黨籍參議員泰德．巴德（Ted Budd）。（擷取自「美國在台協會 AIT」臉書）

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