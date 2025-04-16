同情李孝亮母親 罷游領銜人林敬桐媽媽：若知連署來源不用擔心兒違法

「去游除垢」志工到處設攤提供連署，領銜人林敬桐的媽媽也是志工，跟著罷團忙不停。（「去游除垢」罷團提供）

2025/04/16 17:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕罷免民進黨立委吳沛憶的領銜人李孝亮涉幽靈連署，30萬元交保。很多人發公開信同情李孝亮母親，3月被國民黨立委游顥提告的罷領銜人林敬桐的媽媽也在Threads發文說，若李母跟她一樣，知道每份連署書來源，就不用擔心兒子違法。

南投縣罷免藍委游顥公民團體13日宣布收件突破1萬4000份，進度達7成，讓每天努力的志工十分振奮。

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台北和新北地檢署接連偵辦罷綠委幽靈連署案，罷綠委吳沛憶領銜人李孝亮30萬元交保，他的母親曾發公開聲明、請里長協助審核連署書，「去游除垢」罷團領銜人林敬桐的媽媽以同為領銜人母親的身分，對護子心切的李母表達不捨與難過。

林敬桐的媽媽發文說，如果李孝亮的母親跟她一樣，知道罷游的每份連署書都是從連署站、夜市擺攤、當小蜜蜂收件來的，就不會擔心孩子做的是違法的事。

林敬桐的母親也說，林敬桐去年還在唸研究所即投入青鳥運動，人權所畢業後返鄉擔任罷游領銜人，家人很清楚她的理念和做法，也提供自家店面連署點，更陪著罷團到處收連署書。

上月林敬桐被游顥提告，成為第一個被藍委提告的領銜人，她也陪著女兒到警分局做筆錄，女兒因為知道沒有違法並不怕被告施壓。而她和家人也會支持孩子守護家鄉，做對的事。

罷免游顥團體領銜人林敬桐被游顥提告「妨害名譽」，她赴警分局做筆錄時，家人也陪同前往，媽媽相信女兒沒有違法，支持她做對的事。（「去游除垢」罷團提供）

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