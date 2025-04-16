藍切割宋建樑又推給綠營！號召「戰獨裁」反遭網灌爆：還有臉講話？

國民黨青年軍宋建樑模仿納粹遭各界撻伐。（資料照）

2025/04/16 17:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨動用青年軍系統對民進黨立委發動罷免，但幽靈連署狀況頻傳，檢方查辦是否涉犯個資法、偽造文書等罪，藍營卻批執政黨司法打壓，昨（15日）還發生青年軍、罷免綠委李坤城領銜人宋建樑，赴新北檢複訊時行納粹軍禮等荒謬情事，引發各界撻伐。不料，藍營今天（16日）發聲明切割又扯民進黨，宣布啟動「戰獨裁」行動，結果慘遭大批網友灌爆！

宋建樑15日晚間針對罷免李坤城幽靈連署案，赴新北地檢署接受複訊，沒有想到卻驚見荒謬一幕，宋建樑左手臂戴著象徵納粹的臂章，手拿希特勒的著作《我的奮鬥》（Mein Kampf）出現在媒體鏡頭前，一邊行納粹軍禮進入偵查大樓。畫面曝光後讓輿論炸鍋，德國在台協會和以色列駐台代表也相繼發聲譴責。

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更讓人傻眼的是，國民黨主席朱立倫今天上午受訪時竟稱，宋建樑模仿納粹是在「諷刺綠共」，導致輿論怒火越燒越旺。國民黨下午趕緊透過官方臉書，發聲明切割宋建樑，宣稱當事人過去多次明確表示行動與國民黨無關，並強調他們堅定反對納粹、反對法西斯、反對任何形式的極權與人權迫害。

不料藍營又開始扯上民進黨，稱綠營在抹黑帶風向，目的是打擊「民團」對綠委發起的罷免行動，企圖以此模糊焦點，順勢掩蓋綠營共諜危機與司法追殺在野黨的真相，「今天民進黨一邊高喊反納粹、反法西斯，一邊用這些標籤打擊異己、打壓罷免者，才是真正踐踏民主、消費歷史的政黨。」

隨後國民黨再發文，宣布啟動「戰獨裁行動」，高喊「反綠共、拒清算」。藍營批評，民進黨政府現在讓整個國家機器動起來，就是為了堵住人民的嘴、追殺罷免綠委行動，為了一黨之私，司法當成政治鬥爭的大刀砍向在野黨與公民，「國民黨已經忍無可忍，退此一步，即無死所。……罷綠團體一一被起訴、收押、重保，遭到『全台大搜索、大交保、大收押』，反而比民進黨自家的共諜案還要嚴厲，這種做法，只有極權國家才會出現。這是台灣司法史上最黑暗的時刻，是民主體制即將潰堤的警訊。」

「罷免，是人民的民主權利，不容剝奪。司法，是保障正義的最後防線，不該淪為政黨的打手。此刻若不出聲，明日即無人可言。此刻若不奮戰，台灣再無人可自由。我們拒絕恐嚇、拒絕清算，我們要用行動對抗獨裁，對抗綠色極權！我們誠摯邀請所有關心台灣民主的朋友一起站出來，一起連署罷免民進黨立委，讓被壓迫的人不會孤單，讓正義不會遲到！」

藍營的貼文曝光後，反倒湧入大批網友砲轟，「你們會被討厭不是沒有原因的」、「連在台灣也可以丟臉丟到國外」、「真的很丟臉，公關處理唯一方式只有罵民進黨」、「真的沒看過比你們更扯的政黨了」、「貴黨真的是沒人才，推個公民運動就只能找這種咖」、「打壓人民罷免權利的不是你們嗎？立法修高門檻，跑去威脅恐嚇民團的都是你們的人ㄟ」、「你們只會全部推給民進黨這招嗎」、「國民黨道歉！這不是藍綠鬥爭，這是國際外交問題，不要操作不實言論煽動對立」、「一個舔共又聲援納粹的政黨，有臉講這種話？」

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