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    告誡各黨勿學毛澤東、納粹 賴清德：反共、反納粹才能護民主

    兼任民進黨主席的總統賴清德。（民進黨提供）

    兼任民進黨主席的總統賴清德。（民進黨提供）

    2025/04/16 16:12

    〔記者陳昀／台北報導〕罷免領銜人宋建樑公開佩戴納粹臂章、手持希特勒著作《我的奮鬥》，並行納粹致敬手勢，嚴重傷害台灣國際形象。兼任民進黨主席的總統賴清德今語重心長地說，台灣任何政黨，都不應以毛澤東為榜樣、更不可學習德國納粹，每個政黨都要反共、反納粹，才能延續民主、自由、人權的生活。

    罷免領銜人宋建樑公開佩戴納粹臂章，國民黨主席朱立倫卻緩頰稱這是在諷刺綠共、還有多位立委在現場聲援。

    賴清德在中常會上致詞提及，國際大屠殺紀念日活動前夕，我們必須清楚了解，在二次大戰期間，德國納粹迫害猶太人這是事實，而且有數百萬猶太人犧牲寶貴生命、流離失所，這也是事實，這不是以色列的宣傳，而是國際社會公認的事實，包括德國都引以為戒。

    賴清德強調，台灣是民主法治國家，我們追求民主、自由、人權的文明生活，所以台灣不論哪個政黨，都不應該以毛澤東為學習榜樣，更不可學習德國納粹，台灣每個政黨都應該要反共、反納粹，團結一起守護國家，民主、自由、人權的生活方式才有可能延續。

    針對國民黨主席朱立倫護航宋建樑遭撻伐後改口稱反對納粹，民進黨發言人吳崢在會後轉述記者會上表示，朱立倫向台灣社會及國際社會傳達非常錯誤的訊息，也傷害台灣的國際形象，要求朱立倫先為上午的不當發言致歉，讓國際社會清楚了解台灣人堅定支持民主、自由、人權的國家共識。

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